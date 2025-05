Mobilità che guarda al futuro, le soluzioni di noleggio per aziende e privati

Spostarsi comodamente e in sicurezza oggi diventa più facile, ma come farlo in maniera sostenibile? Le nuove soluzioni di noleggio che facilitano l'accesso e rispettano l'ambiente

Fonte: 123RF Noleggio auto e mobilità sostenibile: le soluzioni

È un legame profondo quello che tiene insieme l’evoluzione del lavoro, il bisogno crescente di flessibilità e la responsabilità ambientale. Si chiama mobilità. E in questo scenario mutevole, dove ogni viaggio diventa una scelta che introduce un potenziale cambiamento, Europcar si muove per rispondere alle esigenze di privati e aziende. Con oltre 75 anni di esperienza e una presenza in più di 130 Paesi, Europcar si propone come un alleato strategico per chi si muove ogni giorno, per lavoro e nel tempo libero.

In Italia, la rete capillare di oltre 130 stazioni — tra aeroporti e centri urbani — rende Europcar un punto di riferimento affidabile per chi cerca un’auto o un veicolo commerciale e un servizio di qualità. Ma la vera forza di questa realtà è la capacità di evolversi insieme ai propri clienti, rispondendo con intelligenza e tempestività a nuove esigenze di mobilità.

Flessibilità come parola d’ordine

Tutto cambia rapidamente e dunque non basta più essere presenti, bisogna saper essere agili. Europcar si presenta così con un’offerta costruita su soluzioni concrete che semplificano la vita di aziende e privati.

E chi viaggia per lavoro sa quanto ogni minuto conti. Con formule di noleggio flessibili e modalità di prenotazione rapide ed efficienti, l’azienda assicura un servizio su misura costruito intorno a chi si muove. Una rete fitta che non è solo un numero ma rappresenta la certezza di trovare supporto ovunque e nel momento in cui serve. E l’innovativa soluzione deskless – gratuita – attiva negli hub di Malpensa e Fiumicino ne è un esempio. Qui, infatti, i dipendenti di aziende qualificate possono ritirare l’auto senza passare dal banco, per risparmiare tempo e rendere il viaggio ancora più efficiente.

Le soluzioni per il business travel

Le aziende di oggi chiedono molto: qualità, controllo dei costi e rapidità operativa. Europcar risponde con pacchetti personalizzati per la gestione dei viaggi d’affari, che vanno oltre il semplice noleggio. Si parla di una mobilità su misura, costruita attorno alle esigenze dei manager e dei dipendenti, con opzioni che includono chilometraggi e durate flessibili. Le aziende che operano all’estero possono inoltre beneficiare di pacchetti Cross Border, disponibili in oltre 60 Paesi, che offrono soluzioni di noleggio all-inclusive, per viaggiare in totale sicurezza e serenità durante le trasferte al di fuori dei confini nazionali.

Ma il valore aggiunto sta nel modo in cui queste soluzioni vengono erogate. Una rete commerciale diffusa, un’interfaccia digitale intuitiva e strumenti di monitoraggio avanzati – come l’e-reporting delle emissioni – trasformano il noleggio in un’esperienza moderna e sostenibile.

Medium Term, la strategia per la mobilità aziendale

Tra le proposte più efficaci nella gamma Europcar figura l’offerta Medium Term, sviluppata per rispondere alle esigenze delle aziende che necessitano di una mobilità flessibile nel medio periodo. Con tre pacchetti personalizzabili, chilometraggi a scelta e la possibilità di estendere la durata del noleggio mantenendo fisso il costo mensile, questa opzione risponde alle dinamiche reali del business contemporaneo.

Non è richiesto l’anticipo, nessuna penale per restituzioni anticipate, manutenzione inclusa e veicolo sostitutivo garantito in caso di necessità. Ogni dettaglio è concepito per liberare le imprese dal peso della gestione operativa, lasciando spazio alla crescita, all’efficienza e indirettamente al futuro.

Mobilità sostenibile, le auto della flotta elettrica

Sappiamo inoltre che la transizione ecologica è diventata un dovere. Ed Europcar ha deciso di interpretarla mettendo mano alla sua flotta aziendale. La proposta elettrica e ibrida plug-in in costante crescita include city car, berline, SUV e modelli premium come la Tesla Model 3 e Model Y Long Range. Ma il vero cambio di passo sta nella qualità dell’esperienza.

Le auto vengono consegnate con ricarica completa e dotate di cavo di ricarica da colonnina, con un’autonomia che arriva fino a 600 km e possono essere restituite senza il pieno di energia. Ogni vettura è dotata di una guida digitale accessibile tramite QR code che rimanda a un travel planner sempre a portata di mano, istruzioni dettagliate e risposte in tempo reale. Il noleggio anticipa così i così i dubbi del cliente, semplifica la tecnologia e accompagna verso un futuro a basse emissioni.