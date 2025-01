Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: Ansa/123RF Il memecoin dei Trump arriva nel mercato delle criptovalute

Nel mercato delle criptovalute, un evento recente ha attirato l’attenzione degli esperti e degli investitori: il lancio di un memecoin creato da Melania Trump, moglie del futuro presidente degli Stati Uniti.

Questo nuovo token, denominato $Melania, ha avuto un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, influenzando il valore del $Trump, un altro memecoin legato al presidente in carica.

Nonostante un debutto promettente, però, il memecoin di Melania Trump ha registrato un calo del 50% del suo valore in poche ore, sollevando interrogativi sulla stabilità e la speculazione intorno alla criptovaluta.

Il lancio del memecoin di $Melania e il crollo della critpvaluta di Trump

Il 15 gennaio 2025, Donald Trump ha lanciato il suo memecoin, $Trump per celebrare la sua vittoria alle elezioni presidenziali USA. Il valore del token ha visto una rapida impennata, superando i 70 dollari per unità e raggiungendo una capitalizzazione di mercato superiore ai 14 miliardi di dollari in poche ore. Tuttavia, questo successo è stato di breve durata.

La notizia del lancio di un memecoin concorrente, il $Melania, ha infatti causato una reazione negativa tra i trader, che hanno visto nel nuovo token della First Lady una minaccia per l’investimento nel token di Trump.

Così, subito dopo il lancio di $Melania, il valore del token di Donald Trump è crollato drasticamente e, in meno di dieci minuti, è sceso da 75 dollari a soli 30 dollari, perdendo circa 7,5 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato.

Che significa meme coin?

Un memecoin è una criptovaluta che nasce principalmente come scherzo o come parte di una tendenza di internet, senza un vero e proprio scopo utilitario o valore intrinseco. Queste monete sono ispirate da meme o eventi virali e spesso diventano oggetto di speculazione tra i trader. Non hanno una vera applicazione nel mondo reale, ma possono guadagnare valore rapidamente grazie all’entusiasmo della comunità online e al marketing virale.

Il più famoso esempio di memecoin è Dogecoin, nato come una parodia della criptovaluta stessa, ma che ha guadagnato un enorme seguito e valore nel corso degli anni. Altri memecoin includono Shiba Inu e, più recentemente, i token lanciati dalla famiglia Trump. Questi token sono estremamente volatili e il loro valore può subire oscillazioni drastiche in breve tempo, il che li rende particolarmente rischiosi per gli investitori.

Il fenomeno dei memecoin e la loro natura volatile

I memecoin sono criptovalute notoriamente volatili, ovvero con oscillazioni di prezzo estremamente rapide e imprevedibili, che attirano investitori in cerca di guadagni rapidi, ma anche soggetti a gravi perdite. Il caso del $Melania non è quindi l’unico esempio di fluttuazioni incontrollabili.

Questo tipo di criptovalute è spesso visto come una “scommessa” piuttosto che un’opportunità di investimento sicura, con i trader che le considerano una forma di “lotteria digitale”.

Per questo motivo il lancio dei memecoin dei Trump ha sollevato anche preoccupazioni, a cui si sono aggiunte poi critiche mirate circa possibili conflitti di interesse. Trump, infatti, ha rilasciato diverse serie di carte da collezione in formato digitale durante la sua campagna presidenziale, raccogliendo milioni di dollari in pochi giorni. Inoltre, i suoi figli, Eric e Donald Trump Jr., hanno recentemente lanciato una venture legata alle criptovalute, World Liberty Financial, nel 2024.

Molti quindi accusano la famiglia Trump di cercare di sfruttare il potere politico per fini privati, nonostante il disclaimer sui siti ufficiali dei memecoin in questione, che affermano che i token non sono destinati a essere un’opportunità di investimento.

Alcuni sostenitori vedono invece in questa iniziativa un segno della crescente attenzione verso le criptovalute nel panorama politico statunitense, con Trump che ha promesso di introdurre regolamenti favorevoli per l’industria crypto.

Dove si possono comprare memecoin?

Acquistare memecoin è relativamente semplice. La maggior parte dei memecoin può essere acquistata su exchange di criptovalute che supportano token meno tradizionali, come Binance, Coinbase, Kraken, e piattaforme decentralizzate come Uniswap o PancakeSwap.

Per acquistare memecoin, il processo generalmente include il passaggio attraverso un portafoglio digitale (wallet) per gestire la criptovaluta, l’acquisto di una moneta più comune come Bitcoin o Ethereum, e poi il trasferimento di questi fondi su un exchange che consente di scambiare con il memecoin desiderato.

Tuttavia, la volatilità e i rischi associati ai memecoin non devono essere sottovalutati. La continua speculazione su questi token e le oscillazioni di mercato rappresentano un segnale che gli investitori devono affrontare con cautela, consci che dietro le criptovalute meme ci sono dinamiche complesse, spesso influenzate da hype e speculazioni.