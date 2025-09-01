Criptovalute, via al trading sul token supportato dalla famiglia Trump

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

In occasione del Labor Day, con Wall Street chiusa per la festività, i trader di criptovalute avranno la prima opportunità di acquistare e vendere i token legati a un progetto sostenuto dal presidente Donald Trump e dalla sua famiglia. WLFI, un token di governance emesso da World Liberty Financial, inizia infatti le negoziazioni oggi, 1° settembre 2025.

Il profilo del token

Al momento del lancio, il 20% del totale dei token WLFI potrà essere richiesto dai partecipanti idonei. In altre parole, i primi investitori – che non includono fondatori come Donald Trump Jr. ed Eric Trump – non potranno vendere più del 20% delle loro partecipazioni; il resto rimarrà non negoziabile per il momento e il suo rilascio sarà deciso da un voto di governance della comunità in una data successiva.

Il lancio del token segue un’importante prevendita da 550 milioni di dollari che ha attirato oltre 85.000 investitori, una cifra che sottolinea la forte domanda iniziale per il progetto.

A un prezzo pre-mercato di 30 centesimi, l’offerta di 100 miliardi di WLFI le conferirebbe un valore di mercato tale da collocarla tra le 45 maggiori criptovalute, con alcuni investitori che scommettono sulla sua possibile scalata alla top 20, ha scritto Bloomberg.

Il coinvolgimento di Trump

Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha firmato una legge che regola le stablecoin e nominato enti regolatori favorevoli agli asset digitali, mentre i suoi figli hanno indirizzato l’azienda di famiglia verso una serie di iniziative crypto, ha fatto notare l’agenzia.

Inoltre, la partecipazione della famiglia Trump in World Liberty è considerevole. DT Marks DEFI LLC, un’entità legata al presidente e ai membri della famiglia, detiene il 38% di WLF Holdco, che controlla World Liberty e i suoi ricavi al netto delle spese. L’entità e la famiglia detengono anche 22,5 miliardi di token WLFI e DT Marks DEFI ha riscosso commissioni pari al 75% dei proventi della vendita dei token.

Cosa tenere a mente

WLFI si posiziona come un’iniziativa di finanza decentralizzata (DeFi). Sebbene il progetto abbia acquisito notorietà grazie alla sua associazione con la famiglia Trump, la sua missione principale ruota attorno all’utilizzo della tecnologia blockchain per l’innovazione finanziaria. I progetti DeFi mirano a ricreare servizi finanziari tradizionali, come prestiti e trading, utilizzando contratti intelligenti su blockchain.

Non va dimenticato che i lanci di nuovi token spesso subiscono oscillazioni di prezzo (volatilità), che richiedono un’attenta analisi prima dell’investimento. Date le sue presunte associazioni con la famiglia Trump, WLFI potrebbe ricevere una crescente attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, il che potrebbe influenzare la sua traiettoria. Inoltre, il successo dipende dall’attrazione degli utenti e dalla capacità di distinguersi in un mercato DeFi affollato.