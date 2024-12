Criptovalute in crescita e sempre più accettate dalla finanza tradizionale

Fonte: 123RF La crescita delle criptovalute è stata favorita dall'adozione istituzionale e dalla regolamentazione normativa che procedono di pari passo

L’adozione globale delle criptovalute è in ascesa anche per effetto dei record plurimi messi a segno quest’anno dal Bitcoin e dalle sue “sorelle”. In rapporto di Chainalysis mette nero su bianco la portata di questo mercato, che prende piede con tassi di crescita differenti in USA ed Europa, due regioni chiave per le crypto, grazie agli investimenti istituzionali ed all’attività on-chain.

“Il 2024 è stato un anno cruciale per il mercato delle criptovalute, caratterizzato da significativi progressi normativi e da un crescente interesse istituzionale. L’approvazione degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum ha aperto la strada a maggiori investimenti istituzionali, aumentando la domanda e legittimando le criptovalute agli occhi della finanza tradizionale”, afferma Gracy Chen, esperta di criptovalute e Ceo di Bitget, società Web3 tra i più importanti exchange di criptovalute al mondo, che aggiunge “ci aspettiamo che il mercato delle criptovalute nel 2025 rifletta l’influenza degli eventi recenti, continuando la sua crescita e stabilizzandosi ulteriormente con l’evoluzione della regolamentazione”.

La crescita in Europa

L’Europa si sta affermando come la seconda più grande economia di criptovalute a livello globale, rappresentando il 21,7% del volume complessivo delle transazioni. Il Regno Unito è al primo posto per valore di criptovalute ricevute, seguito dalla Germania. L’Italia si posiziona al sesto posto, con oltre 50 miliardi di dollari di criptovalute ricevute on-chain.

La regolamentazione del settore

La crescita della domanda istituzionale sta guidando l’apertura normativa verso questo mercato e l’amministrazione Trump potrebbe espandere i poteri della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riducendo il peso normativo della SEC nel settore delle criptovalute. Ciò implicherebbe un potenziale trattamento di alcune criptovalute come commodities piuttosto che titoli, semplificando così il processo di conformità.

Anche il MiCA europeo, il documento che tenta di regolamentare il settore, va letto in questa direzione, in quanto riflette una tendenza dei regolatori a fornire un quadro più chiaro e inclusivo, per favorire l’innovazione nelle criptovalute.

Quali prospettive per il 2025

Bitcoin dovrebbe rimanere la criptovaluta dominante, con potenziali target di prezzo che raggiungono i 130.000 o 150.000 dollari entro la fine del 2025. Tuttavia, anche il più ampio mercato delle criptovalute, comprese le altcoin, è destinato a crescere durante specifici cicli. Ethereum dovrebbe raggiungere tra i 6.000 e i 7.000 dollari, guidato dal suo ruolo nella DeFi, negli smart contract e dal crescente valore dei token e delle applicazioni basati su Ethereum. Solana (SOL) dovrebbe essere una delle protagoniste con previsioni comprese tra 500 e 750 dollari, attribuite alle sue elevate prestazioni e al suo ecosistema in crescita, in particolare negli spazi DeFi e NFT.

In generale, si ritiene che il mercato delle criptovalute nel 2025 sarà influenzato ancora da una confluenza di fattori: posizione pro-cripto di Trump ed evoluzione normativa, adozione istituzionale, tendenze macroeconomiche.