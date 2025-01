L’importanza della sostenibilità nel settore edile

Fonte: Canva Design Edilizia ed economia circolare

Con una consolidata esperienza nel settore del recupero di materiali edili, Vangi Inerti Srl si è affermata come un punto di riferimento per la gestione sostenibile dei rifiuti edili in Toscana. Situata a Calenzano, l’azienda si distingue per la capacità di trasformare gli scarti di cantiere in risorse utili, promuovendo un modello di economia circolare che contribuisce attivamente alla riduzione degli sprechi e al rispetto dell’ambiente. Grazie a un approccio che coniuga innovazione, efficienza e sostenibilità ambientale, Vangi Inerti supporta privati, imprese ed enti pubblici nel migliorare la gestione dei rifiuti derivanti da demolizioni e costruzioni.

Servizi su misura per privati e aziende

L’offerta di Vangi Inerti Srl comprende una gamma completa di servizi studiati per rispondere alle esigenze di clienti privati e aziende, garantendo qualità e puntualità:

Smaltimento rifiuti edili: Gestiamo il ritiro, il trasporto e il trattamento di materiali da demolizione, come calcinacci, legno, plastica e cartongesso, assicurando che vengano trattati secondo le normative ambientali.

Vendita di inerti rigenerati: Sabbia, ghiaia e altri materiali recuperati sono pronti per essere utilizzati in nuovi progetti edili, offrendo una soluzione sostenibile e di alta qualità.

Noleggio cassoni scarrabili: Ideali per cantieri con spazi ridotti, i nostri cassoni permettono di accumulare materiali da demolizione che verranno successivamente ritirati e trattati in modo responsabile.

Ogni servizio è eseguito con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e da personale qualificato, garantendo così il massimo livello di professionalità.

Innovazione e ambiente: la filosofia di Vangi Inerti

La sostenibilità ambientale è il pilastro portante dell’attività di Vangi Inerti Srl. L’azienda si avvale di macchinari moderni, come frantoi ibridi, che consentono di trasformare i rifiuti edili in materiali riutilizzabili. Questo approccio innovativo non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche un valore economico tangibile ai clienti.

Grazie alla certificazione ISO 14001, Vangi Inerti si impegna a rispettare i più elevati standard di gestione ambientale, pianificando ogni progetto con l’obiettivo di minimizzare gli sprechi e garantire soluzioni ecologiche e di alta qualità. Questo approccio rende l’azienda un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e sostenibili nel settore.

Presenza locale e collaborazioni importanti

Operativa su tutto il territorio toscano, Vangi Inerti collabora con aziende e enti pubblici per progetti di grande rilevanza:

Realizzazione della linea 3.2 Tramvia Firenze che collegherà il centro storico al comune di Bagno a Ripoli.

Realizzazione Stazione AV Belfiore NODO Firenze, un intervento in cui l'esperienza e la professionalità di Vangi si sono rivelate fondamentali per supportare la ricostruzione.

, un intervento in cui l’esperienza e la professionalità di Vangi si sono rivelate fondamentali per supportare la ricostruzione. Lavori di realizzazione dell’attestazione in cavo interrato a 132 kV dell’elettrodotto “Calenzano-Barberino” alla Stazione Elettrica di Calenzano, un esempio significativo del contributo dell’azienda a opere di interesse pubblico.

Ogni collaborazione conferma la capacità di Vangi Inerti di gestire interventi complessi con precisione, efficienza e un’attenzione costante all’ambiente.

