Italiaonline e Selex Gruppo Commerciale siglano una partnership esclusiva nel Retail Media

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Ufficio Stampa Italiaonline Domenico Pascuzzi, Publishing Marketing & GoToSales Director di Italiaonline

Italiaonline, la principale digital company italiana, e Selex Gruppo Commerciale, il primo gruppo distributivo italiano, annunciano l’avvio di una partnership strategica nel settore del Retail Media. In virtù dell’accordo, iOL Advertising diventa la concessionaria esclusiva dell’intero ecosistema di touchpoint fisici e digitali del network Selex Media per il mercato nazionale dei brand esterni alla grande distribuzione – automotive, finanza, assicurazioni, telco ed energia – interessati a investire nella GDO.

Un ecosistema multicanale su scala nazionale

Attraverso questa sinergia, i brand che non vendono direttamente nei supermercati e i pianificatori media avranno accesso esclusivo e multicanale a un’audience fortemente profilata su tutto il territorio. L’accordo copre l’intera rete di touchpoint del network Selex:

Digital Signage In-store : oltre 360 punti vendita (Famila, A&O, C+C Cash & Carry) con più di 5.300 schermi attivi

: oltre 360 punti vendita (Famila, A&O, C+C Cash & Carry) con più di 5.300 schermi attivi In-store Radio : una rete audio capillare su oltre 800 negozi

: una rete audio capillare su oltre 800 negozi Digital Properties : siti web, app mobile (come CosìComodo) e volantini digitali del network

: siti web, app mobile (come CosìComodo) e volantini digitali del network CRM Profilato: un database basato su 7 milioni di carte fedeltà attive

L’intesa rappresenta un nuovo modello per il panorama pubblicitario italiano, che combina la capacità di commercializzazione di una concessionaria digitale strutturata come iOL Advertising con la massiva inventory di un retailer grocery di scala nazionale.

Copertura nazionale, targeting iper-locale

La nuova offerta garantisce una copertura su 82 province — con possibilità di geo-targetizzazione per regione o area Nielsen — permettendo agli inserzionisti di attivare campagne in-store e online lungo tutto il customer journey, a ridosso del momento decisionale d’acquisto. I numeri della partnership parlano chiaro: 15 milioni di famiglie italiane raggiunte ogni anno dal network Selex (pari al 58% del totale), 565 milioni di visite annue negli store fisici con digital signage attivo, 100 milioni di visite annue sulle proprietà digitali e 7 milioni di carte fedeltà attive per comunicazioni CRM targetizzate.

Un percorso destinato a crescere: entro il 2027 la rete in-store prevede di espandersi fino a 1.200 punti vendita e oltre 19.000 schermi, più che triplicando l’attuale inventory digitale.

Un mercato in forte espansione

Il Retail Media in Italia sta vivendo una fase di crescita sostenuta, con un incremento del +22% su base annua e un trend quattro volte superiore rispetto al totale del mercato pubblicitario. La partnership si posiziona come soluzione di scala in grado di fare sistema in uno scenario ancora frammentato, rivolgendosi ai centri media nazionali, agli inserzionisti storici di Italiaonline e a nuovi clienti intenzionati a sfruttare le potenzialità di questa fase del Retail Media attraverso un network esteso, data-driven e interamente tracciabile.

«Con questa partnership compiamo un passo decisivo nell’evoluzione del Retail Media in Italia», ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Publishing Marketing & GoToSales Director di Italiaonline. «Uniamo la nostra leadership nel digital advertising e nella valorizzazione del dato con uno dei più importanti network retail del Paese, con l’obiettivo di costruire un ecosistema nazionale solido e misurabile, capace di competere per scala e qualità con le grandi piattaforme internazionali».

«Il Retail Media sta trasformando radicalmente la proposta pubblicitaria, unendo la precisione del dato alla capillarità del territorio», ha dichiarato Massimo Baggi, Direttore Marketing di Selex Gruppo Commerciale. «Grazie alla collaborazione con Italiaonline, valorizziamo il patrimonio di audience delle nostre Imprese Socie aprendo le porte al mercato non endemico, al quale offriamo nuove opportunità di comunicazione efficaci, misurabili e fortemente profilate».