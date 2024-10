Fonte: ANSA Le agenzie di rating S&P e Fitch decidono il nuovo voto del debito italiano

Il primo giudizio internazionale sulla manovra finanziaria del governo di Giorgia Meloni sta per arrivare. Due importanti società di rating, Standard & Poor’s e Fitch, pubblicheranno i loro giudizi sullo stato del debito pubblico italiano. Si tratta dei primi di una serie di report sulla situazione debitoria del nostro Paese tra ottobre e novembre.

Le aspettative dei mercati sono una sostanziale conferma dei giudizi di aprile. Le due società avevano infatti scelto per il debito italiano un rating BBB, due livelli sopra i titoli di Stato in cui è sconsigliato investire, con un outlook, quindi una prospettiva per il prossimo futuro, stabile.

Atteso in serata il giudizio di S&P e Fitch

Le agenzie di rating Standard & Poor’s (S&P) e Fitch pubblicheranno, nella serata italiana del 18 ottobre, quando negli Usa sarà tardo pomeriggio, il giudizio sul debito pubblico del nostro Paese. Queste compagnie valutano quanto un titolo di Stato sia rischioso e consigliano in questo modo agli investitori quali comprare a seconda di quale sia il loro scopo finale. Un giudizio negativo significa interessi più alti e un costo maggiore per lo Stato nel prendere in prestito denaro.

Questi due giudizi sono soltanto i primi dell’autunno. Seguiranno Dbrs il 25 ottobre e Moody’s il 22 novembre. Una stagione delicata quindi per il Governo, che ha appena varato la prima bozza della manovra finanziaria. C’è però fiducia nell’esecutivo, che ha rispettato tutte le norme consigliate dall’Europa per ridurre il debito pubblico limitando le spese.

Una scelta che ha però portato diverse polemiche. La rimodulazione delle detrazioni ha indispettito famiglie unipersonali e coppie, che saranno svantaggiate in maniera molto netta in particolare se composte da lavoratori dipendenti. Anche i medici e gli infermieri stanno protestando dopo che i primi passaggi parlamentari del testo hanno svelato che i 3,2 miliardi di euro promessi per la sanità non sarebbero stati messi immediatamente a disposizione ma spalmati in 3 anni.

Cosa si aspetta l’Italia

La decisione di S&P e di Fitch non è però del tutto inattesa. I mercati hanno stabilito in questi mesi attese molto precise su quale potrebbe essere il risultato delle analisi delle due compagnie di rating. Lo stesso giudizio di aprile, l’ultimo dato sull’Italia da queste due agenzie, indicava un outlook stabile, quindi un’indicazione sul prossimo futuro tendenzialmente uguale al passato, senza miglioramenti netti ma comunque anche senza peggioramenti in vista per la situazione finanziaria del Paese.

Ad aiutare c’è, oltre al contenuto della manovra che segue le indicazioni europee, anche l’intervento del taglio dei tassi della Banca centrale europea. Un minor costo del denaro renderà infatti più semplice prendere soldi in prestito anche per gli Stati, con una conseguente riduzione dei futuri interessi sul debito e quindi un minor peso di queste uscite sul bilancio dello Stato.

Gli analisti si aspettano quindi che sia S&P che Fitch mantengano il rating dell’Italia a BBB con outlook stabile, esattamente come deciso ad aprile. Questo manterrebbe i titoli di Stato italiani due livelli sopra il livello a cui le agenzie di rating iniziano a sconsigliare l’investimento. Si tratterebbe di un riconoscimento del lavoro del Governo di Giorgia Meloni per riordinare i conti pubblici.