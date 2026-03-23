ANSA Oro in caduta libera: cosa sta succedendo ai mercati e perché scende

Il prezzo dell’oro crolla sui mercati internazionali nella mattina del 23 marzo 2026, segnando una delle peggiori sedute degli ultimi decenni.

Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) scivola fino a 4.152 dollari l’oncia, registrando una perdita del -10,6% in poche ore e toccando i minimi dell’anno.

Perché crolla il prezzo dell’oro

Il movimento violento cancella di botto i guadagni accumulati nel 2026, quando le quotazioni avevano raggiunto picchi oltre i 5.000 dollari a causa delle tensioni sui mercati derivate dalla guerra in Iran.

Alla base del crollo del prezzo dell’oro c’è una massiccia ondata di vendite sui future, innescata da un contesto di forte incertezza macroeconomica.

In estrema sintesi, gli investitori stanno liquidando posizioni sull’oro per ottenere liquidità immediata, soprattutto in dollari, nel tentativo di coprire perdite su altri asset più colpiti. Si tratta delle cosiddette “ricoperture”, con molti fondi che stanno vendendo oro per compensare le perdite accumulate su azioni e obbligazioni. Il lingotto giallo si trasforma da asset difensivo a fonte di liquidità.

Questo fenomeno sta amplificando la pressione ribassista, creando un effetto domino su tutto il comparto delle materie prime.

Il ribasso segna il peggior calo degli ultimi 40 anni. Una dinamica che ricorda precedenti shock di mercato come quelli del 2008, 2020 e 2022, quando inizialmente anche l’oro subì forti vendite prima di eventuali recuperi. Solo pochi giorni prima, il 18 marzo, il prezzo dell’oro aveva aperto in salita venendo scambiato a 5.009 dollari.

Secondo l’analisi di Matt Bance, strategist e gestore di portafoglio presso T. Rowe Price, l’attuale scenario economico sta esercitando una pressione significativa sulle quotazioni dell’oro a causa di una precisa combinazione di variabili monetarie. Bance osserva che le crescenti aspettative di un inasprimento della politica da parte delle banche centrali hanno spinto verso l’alto i rendimenti reali, un fattore che tradizionalmente penalizza gli asset che non garantiscono una rendita diretta. Parallelamente, il dollaro statunitense ha trovato un solido sostegno non solo nel suo storico ruolo di bene rifugio, ma anche nella posizione strategica degli Stati Uniti come esportatori netti di energia, consolidando così la forza del biglietto verde sui mercati globali. Questa dinamica crea un contesto ostile per il metallo prezioso. Come sostiene Bance sia l’aumento dei rendimenti reali che la forza del dollaro rappresentano ostacoli diretti per un’attività priva di reddito cedolare come l’oro, riducendone l’attrattiva agli occhi degli investitori rispetto ad altre forme di impiego del capitale.

Banche centrali e inflazione

Un fattore determinante arriva dalle recenti riunioni delle banche centrali: sia la Federal Reserve che la Banca Centrale Europea hanno mantenuto invariati i tassi, ma il messaggio ai mercati è stato chiaro, con l’inflazione che resta una minaccia.

Le aspettative di tagli dei tassi si sono ridimensionate drasticamente, lasciando spazio persino a possibili nuovi rialzi. Questo scenario riduce l’attrattività dell’oro, tradizionalmente considerato un bene rifugio contro l’inflazione.

Crollano anche argento e platino

Ma la debolezza non riguarda solo l’oro, ma anche gli altri metalli preziosi che registrano cali pesanti:

argento spot in discesa dell’8,9% a 61,76 dollari l’oncia;

platino in calo del 9% a 1.749,31 dollari.

Si tratta di un segnale di stress generalizzato sui mercati delle commodities.

Cosa può succedere al prezzo dell’oro

Storicamente, fasi di crollo come questa sono state seguite da recuperi significativi, ma nel breve periodo domina l’incertezza. Il mercato resta fortemente condizionato da tre variabili:

andamento dell’inflazione;

politiche monetarie globali;

stabilità dei mercati finanziari.

Il comportamento degli investitori nelle prossime settimane sarà decisivo per capire se per l’oro si tratta di una correzione temporanea o dell’inizio di un ciclo ribassista più ampio.