Poste Italiane, acconto sul dividendo a 0,43 euro: cosa cambia con TIM

Dalla conferenza con gli analisti, Del Fante indica dividendi in crescita dal 2027. L’acconto sarà pagato il 25 novembre.

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123RF Poste Italiane aumenta l’acconto sul dividendo a 0,43 euro per azione, in pagamento il 25 novembre.

Aggiornato dopo la presentazione dei risultati.

Poste Italiane guarda oltre il pagamento di novembre. Durante la conferenza con gli analisti, di oggi, 12 novembre, Matteo Del Fante ha indicato una politica dei dividendi orientata alla crescita dal 2027, rinviando i dettagli al piano industriale del gruppo integrato con TIM, previsto nel primo trimestre del prossimo anno.

Per gli azionisti è la prospettiva da affiancare all’importo già deliberato: 0,43 euro lordi per azione il 25 novembre, il 7,5% in più rispetto all’acconto precedente. Le cedole future non sono ancora state quantificate. L’attenzione si sposta, quindi, dal prossimo incasso alla capacità del nuovo gruppo di sostenere la remunerazione negli anni successivi.

Dividendo Poste Italiane: quanto arriva e quando

L’acconto riguarda l’esercizio 2026 e non rappresenta l’intero dividendo annuale. Lo stacco è previsto il 23 novembre, la data di registrazione il 24 e il pagamento il 25 novembre.

Gli importi, prima dell’eventuale imposizione fiscale, sono proporzionali alle azioni aventi diritto:

Azioni Acconto lordo 100 43 euro 500 215 euro 1.000 430 euro

Il dividendo remunera gli azionisti. Possedere un libretto o un buono fruttifero postale non dà diritto a questa distribuzione: si tratta di prodotti con caratteristiche e rendimenti distinti.

Complessivamente, Poste distribuirà 686 milioni di euro, il 32% in più rispetto all’acconto precedente. La crescita supera quella della cedola individuale perché, dopo l’offerta su TIM, è aumentato il numero di azioni da remunerare. Per il singolo azionista, il confronto resta quello sull’importo per azione: +7,5%.

Dal 2027 dividendi in crescita: le indicazioni di Del Fante

Nella conferenza, Del Fante ha confermato l’intenzione di mantenere una politica di remunerazione attrattiva e crescente dal 2027. Il nuovo piano industriale dovrà tradurre questo indirizzo in obiettivi più dettagliati.

È una distinzione importante per chi considera le cedole un’entrata periodica: l’acconto di novembre è deliberato, mentre gli importi futuri non sono ancora annunciati.

L’ingresso di TIM amplia le attività del gruppo e le opportunità commerciali. Aumentano anche gli impegni per integrare strutture, piattaforme e servizi. Per valutare la remunerazione futura conteranno, quindi, gli utili e la cassa generati, tenendo conto del maggior numero di azioni in circolazione.

Risparmio, cresce la raccolta nei prodotti di investimento

Nei primi nove mesi del 2026 Poste ha registrato 4,5 miliardi di euro di raccolta netta nei prodotti di investimento. Le attività finanziarie della clientela hanno raggiunto 614 miliardi.

Le due cifre raccontano aspetti differenti. La raccolta netta misura il saldo dei flussi nel periodo; le attività finanziarie indicano la consistenza complessiva. Nessuno dei due dati coincide con il rendimento ottenuto dai clienti.

Per Poste, intercettare il risparmio significa consolidare i rapporti con le famiglie e sviluppare i servizi finanziari e assicurativi. Per chi sottoscrive un prodotto, invece, restano decisivi costi, durata, disponibilità del capitale e rischi. La crescita del risparmio gestito descrive l’andamento di un’attività commerciale, non la convenienza di ogni singola offerta.

Nei risultati dei nove mesi TIM non contribuisce ancora al conto economico

Poste chiude i nove mesi con ricavi di circa 10,2 miliardi di euro, in crescita del 5,4%, e un utile netto rettificato di circa 1,84 miliardi, in aumento del 3,8%.

Per leggere questi numeri occorre considerare il calendario dell’acquisizione: TIM è stata consolidata nello stato patrimoniale al 30 settembre, mentre il contributo al conto economico decorre dal 1° ottobre. La crescita dei ricavi e dell’utile dei nove mesi non va quindi attribuita al consolidamento economico della società telefonica.

Anche gli obiettivi confermati per il 2026, 3,4 miliardi di risultato operativo rettificato e 2,3 miliardi di utile netto rettificato, riguardano Poste senza il contributo del consolidamento economico di TIM. Questa distinzione permetterà di valutare nei prossimi bilanci quanto della crescita dipenderà dalle attività esistenti e quanto dall’ingresso della società telefonica.

TIM, quanto costa realizzare i benefici attesi

La documentazione presentata agli investitori indica circa 700 milioni di euro di costi straordinari di integrazione prima delle imposte, da contabilizzare principalmente nel 2026-2027.

A fronte di questi oneri, Poste conferma almeno 700 milioni annui di sinergie a regime: almeno 500 milioni di risparmi sui costi entro il 2028 e oltre 200 milioni di risultato operativo da ricavi aggiuntivi dal 2029.

Le cifre non si compensano con una semplice sottrazione: una riguarda costi concentrati nel tempo, l’altra benefici ricorrenti attesi. Il calendario conta, perché gli oneri precedono il pieno contributo delle sinergie.

Sul finanziamento, il gruppo individua almeno 50 milioni di risparmi annui entro il 2030, facendo leva anche sul proprio merito creditizio. Sul versante commerciale, il progetto pilota TIMVISION e Fibra ha raggiunto circa 20.000 contratti all’11 novembre.

Il prossimo piano dovrà collegare questi obiettivi alla remunerazione degli azionisti: quanto capitale servirà, quando matureranno i benefici e quanta cassa resterà dopo gli investimenti. È su questo equilibrio che si misurerà la prospettiva di dividendi crescenti dal 2027.