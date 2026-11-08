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ANSA

Per il mese di novembre 2026 la gamma dei Buoni fruttiferi postali offre soluzioni di investimento a breve e lungo termine con tassi fissi e garanzia statale.

Tra i prodotti disponibili spiccano la linea Premium al 3,25% annuo per nuova liquidità, la formula Rinnova 3×4 con premio fino al 3,46% e il titolo dedicato ai minori con un tasso fisso annuo lordo del 5% fino ai 18 anni.

I Buoni fruttiferi postali di novembre 2026

I prodotti emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato rappresentano una delle opzioni di risparmio più diffuse in Italia.

Tutti i titoli beneficiano della tassazione agevolata sugli interessi al 12,50%, dell’esenzione dall’imposta di successione e dell’assenza di spese di gestione e rimborso, oltre all’esclusione dal calcolo ISEE fino a una soglia complessiva di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per chi mira a vincoli di breve o medio periodo, il mese di novembre del 2026 presenta opzioni differenziate in base alla provenienza del capitale e alla durata del possesso.

Il rendimento più elevato sulle scadenze brevi è offerto dal Buono Premium, riservato ai titolari di Libretto Smart o Ordinario che apportano nuova liquidità entro il 5 novembre 2026.

Questo titolo ha una durata di 1 anno e garantisce un tasso fisso annuo lordo a scadenza del 3,25%. Per chi cerca un orizzonte di medio periodo accessibile a tutti senza requisiti di liquidità aggiuntiva, il Buono 4 anni Plus riconosce un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,25% dopo 4 anni di possesso.

Una soluzione specifica è invece rappresentata dal Buono Soluzione Eredità, anch’esso di durata quadriennale ma dedicato in esclusiva ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane, con un tasso fisso annuo lordo a scadenza del 3,00%.

Tipologia di Buono Durata Rendimento annuo lordo a scadenza Requisiti e note Buono Premium 1 anno 3,25% Riservato a chi apporta nuova liquidità entro il 05/11/2026 Buono 4 anni Plus 4 anni 2,25% Sottoscrivibile da tutti i risparmiatori Buono Soluzione Eredità 4 anni 3,00% Per beneficiari di successioni concluse in Poste Italiane Buono 3×4 con premio 12 anni 2,99% (con premio) Rendimenti crescenti triennali + 8% di premio sul capitale a scadenza Buono Rinnova 3×4 con premio 12 anni 3,46% (con premio) Per chi ha rimborsato titoli o scadenze dal 01/01/2026. Premio 16% a scadenza Buono dedicato ai minori Fino a 18 anni 5,00% Intestabile a minori di 16 anni e mezzo; rendimento fisso al 5% annuo lordo

Le soluzioni a lungo termine

Per gli investimenti ad orizzonte pluriennale, la gamma di novembre si concentra sulla struttura a 12 anni con opzioni di premio finale sul capitale investito.

Il Buono 3×4 con premio offre tassi di interesse predefiniti e crescenti che maturano al termine di ciascun triennio: 1,00% alla fine del 3° anno, 1,50% al 6°, 2,00% al 9° e 2,50% al 12° anno.

La particolarità di questa emissione risiede nel riconoscimento, unicamente al compimento del 12° anno di possesso, di un premio aggiuntivo lordo pari all’8% del valore nominale portato a scadenza, che eleva il rendimento effettivo annuo lordo complessivo al 2,99%.

Ai risparmiatori che hanno rimborsato Buoni fruttiferi scaduti (o non prescritti) oppure portato a termine depositi e accantonamenti a partire dal 1° gennaio 2026, è dedicata la versione Buono Rinnova 3×4 con premio.

Questa soluzione mantiene la stessa struttura a rendimenti crescenti nei primi tre trienni (1,00%, 1,50% e 2,00%), ma raddoppia il premio finale a scadenza portandolo al 16% del capitale iniziale.

Grazie a questa integrazione, il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza per il Rinnova 3×4 raggiunge il 3,46%, posizionandosi come la soluzione di lungo termine più redditizia per la clientela che reinveste scadenze precedenti.

Il Buono dedicato ai minori

Il titolo che garantisce il rendimento annuo più elevato dell’intero catalogo rimane il Buono dedicato ai minori. Intestabile esclusivamente a bambini e ragazzi di età compresa tra zero e 16 anni e mezzo, questo prodotto assicura un tasso fisso annuo lordo del 5,00% per l’intera durata del possesso, dal momento della sottoscrizione e fino al compimento del 18° anno di età dell’intestatario.

La sottoscrizione in formato cartaceo può essere effettuata da qualsiasi soggetto maggiorenne (genitori, nonni o conoscenti), mentre la modalità dematerializzata tramite web o app è riservata ai soli genitori o tutori legali. In caso di svincolo anticipato prima della maggiore età, occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Tutti i buoni possono essere acquistati per tagli minimi di 50 euro e multipli.

Per le versioni dematerializzate legate a un conto corrente BancoPosta o a un Libretto Smart, il valore del rimborso alla scadenza viene accreditato automaticamente sul conto di regolamento evitando il rischio di prescrizione decennale, che riguarda invece unicamente i titoli cartacei non riscossi entro dieci anni dal termine della loro durata naturale.