Fonte: 123RF Le migliori carte di credito di aprile 2025

Aprile è un mese importante perché è in questo periodo dell’anno che molte persone iniziano a pianificare spese per eventuali viaggi estivi. Cresce quindi l’interesse per le carte di credito, in quanto risultano indispensabili per prenotare hotel o noleggiare un’auto.

Averne una affidabile, con un buon plafond e magari un’assicurazione viaggio inclusa, può essere quindi importante. Quali sono dunque le migliori di aprile 2025?

Che cos’è una carta di credito e a cosa serve

La carta di credito è uno strumento di pagamento grazie al quale si possono effettuare acquisti e prelevare, anche se non si ha a disposizione la somma da spendere. È infatti la banca che anticipa il denaro speso, che viene poi addebitato sul conto corrente. Ciò avviene solitamente il 15 del mese successivo alla data dell’acquisto. L’istituto di credito stabilisce inoltre un limite mensile di utilizzo, che viene detto plafond.

Il vantaggio principale di tale carta è sicuramente quello di poter avere liquidità a breve termine mentre lo svantaggio riguarda le commissioni e gli interessi che possono essere elevati.

Il motivo principale per il quale la carta di credito viene richiesta è perché offre una garanzia.

Ecco un esempio:

l’agenzia di noleggio auto la richiede per proteggersi dai da eventuali danni all’auto, nel caso il veicolo venga riportato in ritardo o se ci sono costi extra da pagare come il pieno di carburante non fatto. La carta di credito funziona esattamente come un deposito: viene bloccata una determinata cifra sul proprio plafond come garanzia. Se non c’è nulla da pagare, il denaro viene sbloccato dopo un po’ di tempo dalla riconsegna dell’auto. Nel caso in cui ci siano danni o spese, invece, questi ultimi vengono addebitati direttamente sulla carta.

Le carte di debito e le prepagate, invece, non forniscono le medesime garanzie. Ed è proprio per questo molti autonoleggi, hotel o compagnie aeree non le accettano.

Quali sono le migliori carte di credito di aprile 2025?

Il mondo in cui viviamo è sempre più tecnologico e le carte di credito sono diventate uno strumento molto utile per gestire il proprio denaro. Funzionano come un salvadanaio intelligente in quanto grazie a esse si possono acquistare delle cose anche se in quel momento non si hanno abbastanza soldi sul conto perché, come detto, la banca presta il denaro e poi il risparmiatore lo restituisce tutto insieme o un po’ alla volta.

Tra le migliori carte di credito del momento ci sono:

la Mastercard Gold di Ing;

la Mediolanum Credit Card;

Payback American Express;

Carta di credito classic Widiba.

Le caratteristiche della carta di credito Mastercard Gold di Ing

La Mastercard Gold è la carta di credito di Ing grazie alla quale è possibile effettuare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo. Essa è a canone zero se si sottoscrive Arancio Più che è tra i migliori conti correnti di aprile. Quest’ultimo costa 5 euro al mese che sono azzerabili se si accredita lo stipendio o la pensione o se si hanno entrate mensili di almeno 1000 euro.

Con la carta di credito Ing:

si può scegliere il Pin che si vuole;

impostare i limiti di spesa;

impostare lo stand-by;

si possono effettuare acquisti in contactless, con Google Pay e con Apple Pay.

Offre inoltre la funzione “PagoFlex” grazie alla quale è possibile acquistare quello che si vuole e pagarlo a rate. Per fruire di PagoFlex è necessario effettuare un acquisto di almeno 100 euro online e nei negozi con la Mastercard. Si deve poi scegliere in quanti mesi si desidera rimborsare l’acquisto tra 3, 6, 9 e 12. È necessario poi attivare PagoFlex da app o da sito. Tale operazione è possibile subito dopo l’acquisto o entro la fine del mese.

Come funziona la Mediolanum credit card

Tra le migliori carte di credito di aprile c’è anche la Mediolanum credit che si può richiedere se si apre il Selfyconto con banca Mediolanum e si soddisfano determinati requisiti. Le principali caratteristiche sono:

il canone zero per il primo anno;

la polizza gratuita inclusa “Multirischi” Nexi che tutela il possessore della carta nonché i pagamenti;

gli alert sms di sicurezza gratuiti che si ricevono a ogni acquisto;

il riconoscimento a impronta o facciale;

la possibilità di usare la carta senza pin;

la funzionalità contactless;

plafond di spesa a partire da 1.500 euro;

la possibilità di usarla in tutto il mondo sia nei negozi fisici che online;

la possibilità di scegliere tra il circuito Visa e Mastercard.

La Mediolanum credit card, poi, grazie alla funzionalità Easy Shopping, permette di scegliere quando pagare i propri acquisti. Si può infatti decidere se pagare subito o a rate.

Si può inoltre decidere se pagare con lo smartphone o lo smartwatch associando la propria carta servizi Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay ed in questo caso i propri dati non verranno memorizzati nel dispositivo. In seguito, poi, si potranno autorizzare i pagamenti anche senza pin mediante l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Come funziona la Payback American Express

La Payback American Express è una carta di credito a canone zero riservata ai titolari di carta base che al momento della richiesta non siano già o non siano già stati titolari di carta Payback American Express negli ultimi dodici mesi. La quota annuale è gratuita se si effettua almeno una transazione ogni anno a partire dalla data di emissione della carta. Nel caso non si faccia tale operazione, viene addebitata una quota annuale di 10 euro nel primo estratto conto successivo alla scadenza del termine previsto per effettuare la transazione.

Le altre principali caratteristiche principali della carta sono:

la flessibilità di pagamento in quanto si può scegliere se pagare il saldo mensile dell’estratto conto in un’unica volta o a rate con l’addebito degli interessi nei limiti del fido accordato, l’importo minimo della rata è uguale al 6% del saldo con un minimo di almeno 40 euro;

il Tan al 14% e il Taeg al 17,33%;

la possibilità di ottenere una carta supplementare inclusa che permette di accumulare ancora più punti;

l’assicurazione per proteggere i propri acquisti;

l’assistenza e i vantaggi dei servizi American Express;

il servizio clienti a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Se si richiede la carta entro il 4 maggio 2025, poi, si possono ottenere fino a 16.000 mila punti extra uguali a 80 euro di sconto grazie al bonus SpesaAmica. Con Payback Plus, infine, se si spendono 100 euro al mese in Carrefour con la carta, si ricevono 2000 punti Payback Extra ogni mese fino al 31 dicembre 2025.

Le caratteristiche della carta di credito classic Widiba

La carta di credito classic Widiba si può utilizzare per acquisti e prelievi sia in Italia che all’estero presso esercenti e banche che aderiscono al circuito indicato dalla carta. Quest’ultima ha un limite mensile entro il quale si possono:

acquistare servizi e beni anche in modalità online senza l’ausilio del contante;

avere anticipi di denaro contante presso gli sportelli automatici Atm convenzionati.

Il rimborso delle spese avviene in una soluzione unica senza interessi in data successiva a quella dell’utilizzo come indicato nell’estratto conto mensile.

Il canone trimestrale della carta, infine, è di 5 euro mentre il plafond è di 1.500 euro.