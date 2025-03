Fonte: ANSA I buoni fruttiferi postali garantiscono un tasso di interesse fino al 5%

Dal 1924, data della loro nascita, i buoni fruttiferi postali sono sempre stati molto amati dagli italiani. I motivi sono innumerevoli ma sicuramente prima di tutto c’è la sicurezza, in quanto sono garantiti dallo Stato Italiano.

Significa che non si potrà mai perdere il capitale investito, a differenza di azioni o obbligazioni private. Inoltre piacciono molto perché sono a zero costi. Non si paga infatti nulla per la loro sottoscrizione, gestione o rimborso. Detto ciò, ecco quali sono i migliori buoni fruttiferi di marzo 2025, che offrono un tasso di interesse fino al 5%.

Qual è il miglior buono fruttifero del momento?

Tra i migliori buoni postali di marzo 2025 c’è quello dedicato ai minori, che si potrà acquistare fino a che questi ultimi avranno sedici anni e mezzo di età. Gli interessi matureranno, poi, fino alla loro maggiore età, mentre il rendimento effettivo annuo lordo alla fine di ciascun periodo sarà il seguente:

dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4 e 5 anni il 2,50%;

dopo 6 e 7 anni 2,75%;

dopo 8-9-10-11-12-13-14-15 anni si ottiene il 3,00%;

dopo 16 anni il 4,00%;

dopo 17 e 18 anni il 5,00%.

I bfp dedicati ai minori sono disponibili presso gli uffici postali, oppure in modalità online purché sia stato abilitato il libretto di risparmio per minori. In alternativa si possono acquistare anche in forma cartacea ma solo:

in contanti;

mediante assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario; assegno di traenza intestato al minore.

Tali prodotti, infine, possono essere sottoscritti dai genitori, nonni, parenti o amici, ma intestati solo ai minori e godono di una tassazione del 12,50%. In più sono esenti dall’imposta di successione.

Quali sono i bfp che offrono il rendimento maggiore a marzo 2025?

Sicuramente tra gli investimenti sicuri del 2025 ci sono anche quelli in buoni fruttiferi postali. Con questi non si otterranno alti guadagni ma almeno si avrà la sicurezza di non perdere il capitale investito. Al tempo stesso si garantisce di ricevere un rendimento certo e di pagare meno tasse grazie alla tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi.

I migliori buoni di marzo 2025, come detto, sono quelli dedicati ai minori. Ci sono però anche i Rinnova Prima per brevi investimenti e i 3×4, se si desidera investire per un lungo periodo.

I bfp Rinnova Prima durano 4 anni e alla fine di tale periodo offrono un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza del 2,50%.

Tali titoli non sono sottoscrivibili da tutti ma solo da chi ha buoni emessi in forma dematerializzata (tranne quelli dedicati ai minori e i 4 anni Risparmiosemplice), con scadenza prevista nei trenta giorni successivi alla data di prenotazione del buono Rinnova.

L’emissione di tali titoli avviene quindi soltanto dopo il rimborso del titolo alla scadenza, eccetto eventuali cause di annullamento della prenotazione o la decisione del cliente di revocarli.

Tra i migliori buoni per investimenti di lunga durata, ci sono invece i 3×4. Durano, come si evince dal nome, dodici anni e offrono un tasso di interesse annuo lordo:

dell’1% dopo 3 anni;

dell’1,50% dopo 6 anni;

del 2,25% dopo 9 anni;

del 3% dopo 12 anni.

Gli interessi maturano dopo 3 anni per cui se si chiederà il rimborso prima di tale periodo, si riceverà soltanto il capitale investito.

Tutti e tre i buoni fruttiferi postali analizzati smettono di produrre interessi dopo la scadenza. I cartacei si prescrivono dopo 10 anni dalla scadenza. Significa che al termine di tale periodo non si può più richiedere il rimborso. I dematerializzati, invece, non si prescrivono in quanto vengono rimborsati in automatico alla scadenza sul conto dell’intestatario.