iStock Titoli strutturati: cosa sono e perché sono più complicati delle obbligazioni?

Investire non è una scelta da prendere alla leggera. Prima di farlo sarebbe importante avere almeno delle conoscenze base in materia finanziaria per evitare errori che potrebbero pesare nel tempo. Una delle prime cose da capire è che esiste una differenza tra obbligazioni tradizionali e titoli strutturati nonostante possano sembrare prodotti simili.

Cosa sono i titoli strutturati

I titoli strutturati sono strumenti finanziari più complessi delle obbligazioni tradizionali perché uniscono in un unico investimento due elementi differenti:

una componente tradizionale ;

; uno strumento derivato, spesso un’opzione.

È proprio questa combinazione che li rende diversi dalle obbligazioni tradizionali. Il rendimento, infatti, non dipende solo dalle cedole fisse, ma anche dall’andamento di variabili esterne come indici di borsa, azioni o valute.

Le due componenti non vengono vendute separatamente ma sono unite in un prodotto unico. Chi acquista un titolo strutturato, quindi, investe contemporaneamente sia nella parte obbligazionaria sia in quella derivata.

In alcuni casi il capitale può essere anche garantito ma non sempre. Tutto dipende infatti da come viene costruito il prodotto e dal ruolo della componente derivata. Proprio per questo motivo i titoli strutturati vengono considerati più complessi e richiedono un’attenzione più alta prima di essere acquistati.

Cosa sono le obbligazioni strutturate

Tra questi strumenti rientrano anche le obbligazioni strutturate ovvero quei titoli che offrono la possibilità di ottenere rendimenti più elevati rispetto alle obbligazioni tradizionali o di diversificare il portafoglio. Data la loro natura complessa, è fondamentale quindi comprenderne bene il funzionamento prima di investire.

Sono un sottoinsieme dei titoli combinati. Si tratta più esattamente di strumenti di debito emessi da banche o aziende, il cui rendimento dipende da parametri di mercato.

In questo caso i due elementi principali sono:

una componente obbligazionaria;

una componente legata a strumenti finanziari.

La prima, spesso chiamata “contratto ospite”, può prevedere il pagamento di cedole periodiche e garantisce, in assenza di eventi straordinari, la restituzione del capitale a scadenza. Per l’investitore, quindi, questa parte offre una certa sicurezza. La seconda, invece, è a rendimento variabile.

Grazie a questa combinazione, le obbligazioni strutturate possono offrire rendimenti più alti rispetto alle tradizionali ma con un maggiore rischio.

Il rendimento finale dipende da diversi fattori come:

il prezzo di emissione che può essere alla pari, sotto la pari o sopra la pari;

che può essere alla pari, sotto la pari o sopra la pari; l’eventuale pagamento delle cedole ;

; la parte collegata al derivato.

Anche l’affidabilità dell’emittente influisce sul rendimento. Un rating alto, infatti, indica un basso rischio di insolvenza mentre un rating basso comporta dei rischi superiori, a fronte di potenziali guadagni più alti.

Attenzione al contratto e ai rendimenti

Uno dei principali motivi per i quali i tititoli strutturati sono considerati più difficili da capire rispetto alle obbligazioni tradizionali è il loro funzionamento. Con un’obbligazione tradizionale, l’investitore sa quasi sempre cosa aspettarsi: se il titolo è a tasso fisso conosce già l’interesse che riceverà mentre se è a tasso variabile sa che il rendimento dipenderà da un parametro chiaro, come i tassi di mercato.

Negli strumenti combinati, invece, il guadagno dipende da variabili diverse come l’andamento di un indice azionario o specifiche condizioni contenute nel contratto. Per questo motivo, prima di investire, è importante capire non solo il funzionamento dell’obbligazione ma anche quello della componente derivata legata agli altri mercati.

Alcuni esempi di titoli strutturati

I titoli strutturati o combinati, dunque, sono prodotti che uniscono una componente di debito tradizionale a una parte il cui rendimento dipende dall’andamento dei parametri del mercato. Tra i principali ci sono:

i titoli linked;

i titoli bull and bear;

i titoli drop-lock.

Titoli linked

I titoli linked sono obbligazioni il cui rendimento è collegato direttamente all’andamento di un indice o di un’attività finanziaria. Il guadagno, quindi, non dipende soltanto dal tasso di interesse ma anche da come si muove il mercato.

Le principali tipologie sono:

equity linked , quando il rendimento è legato a un’azione;

, quando il rendimento è legato a un’azione; index linked, quando invece è collegato a un indice di borsa.

Esistono poi altre varianti legate a un paniere di titoli, materie prime o valute.

Tali prodotti possono essere considerati obbligazioni strutturate perché nascono dalla combinazione di un’obbligazione tradizionale con una componente legata all’andamento dei mercati finanziari.

Titoli bull and bear

I titoli bull and bear sono delle obbligazioni in cui il prestito viene diviso in due parti uguali:

la tranche bull che cresce se il parametro di riferimento sale;

la tranche bear che sale se il parametro di riferimento scende.

In questo modo l’emittente non corre rischi: quello che perde da una parte, lo recupera dall’altra. Il rischio ricade invece sugli investitori: chi sceglie la tranche bull subisce perdite se il mercato scende mentre chi opta per la bear è penalizzato se il mercato sale.

Titoli drop-lock

Ci sono poi i titoli drop-lock che sono titoli a tasso variabile che pagano inizialmente cedole legate ad un tasso di riferimento, come ad esempio un parametro di indicizzazione.

Nel contratto è però prevista una clausola per la quale, se tale tasso scende sotto un certo livello che viene chiamato trigger rate, la cedola non resta variabile ma diventa fissa fino alla scadenza.

Questa tipologia di obbligazione, quindi, protegge chi investe nel caso in cui i tassi scendano troppo, assicurando un rendimento minimo stabilito fin dal principio.

Meglio i titoli strutturati o le obbligazioni tradizionali?

Scegliere tra obbligazioni tradizionali e titoli strutturati dipende dall’esperienza dell’investitore e dal livello di rischio che è disposto ad accettare.

Le obbligazioni tradizionali sono più semplici da capire, in quanto si conoscono cedole e meccanismo di calcolo, oltre alle modalità di rimborso del capitale. I titoli strutturati sono più complessi da capire perché il rendimento finale non è predeterminato e dipende dall’andamento di variabili esterne.