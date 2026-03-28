Cosa vuol dire zero coupon, come funzionano le obbligazioni senza cedola e quali sono i prodotti finanziari senza interessi periodici

Ansa Cosa sono i titoli zero coupon e quali strumenti funzionano senza cedole

L’espressione zero coupon indica un titolo finanziario che non paga interessi periodici. Chi investe non riceve quindi delle cedole durante la durata del titolo ma ottiene il guadagno tutto assieme alla scadenza.

Si tratta di un termine che compare spesso quando si parla di obbligazioni, titoli di Stato e di investimenti sicuri ma non sempre è chiaro cosa significhi veramente e come funzioni nella pratica.

Quali sono dunque i prodotti finanziari di questa tipologia più diffusi e che differenza esiste tra un titolo con cedola e uno senza?

Il funzionamento degli zero coupon

Con il termine zero coupon si indica un titolo finanziario il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore rimborsato alla scadenza.

Questo significa che il guadagno non arriva quindi ogni 6 mesi come accade con le obbligazioni tradizionali ma si ottiene per intero alla fine.

Un titolo a zero coupon viene infatti emesso a un prezzo più basso rispetto al valore finale e chi investe guadagna proprio su quella differenza.

Per capire meglio il funzionamento, ecco un semplice esempio:

se un titolo vale 1.000 euro alla scadenza può essere acquistato prima a 950 euro. Alla scadenza, poi, lo Stato restituisce 1.000 euro per cui il guadagno di chi ha investito è di 50 euro e deriva proprio dalla differenza tra il prezzo pagato all’inizio e il valore rimborsato alla fine.

Non hanno dunque delle cedole. che vengono pagate durante la vita del titolo.

Quali sono i prodotti zero coupon più diffusi

In Italia esistono due grandi categorie di titoli obbligazionari. Ci sono quelli con cedole, che pagano interessi periodici, e quelli a zero coupon che restituiscono tutto il rendimento alla scadenza.

Quelli a zero coupon sono invece i seguenti:

i Bot ovvero i buoni ordinari del Tesoro

i Ctz che sono i certificati del Tesoro zero coupon;

i Ccteu ovvero i certificati di credito del Tesoro zero coupon in euro;

le obbligazioni aziendali senza cedola ovvero gli zero coupon coprirete Bonds;

i titoli strutturati senza cedola.

I titoli con cedole sono invece:

i Btp ovvero i buoni del Tesoro poliennali;

le obbligazioni bancarie tradizionali;

le obbligazioni societarie con cedola fissa o variabile.

Che sono i Bot, Ctz e Ccteu zero coupon

I Bot sono dei titoli di Stato di breve periodo, solitamente durano infatti 3, 6 o 12 mesi. Non pagano cedole in quanto il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore finale alla scadenza.

I Ctz sono anch’essi dei titoli di Stato a breve termine che funzionano come i Bot ma hanno una durata leggermente più lunga, fino a due anni. Non hanno nessuna cedola e il rendimento è dato dallo scarto tra il prezzo iniziale e il valore alla scadenza.

I Ccteu sono invece dei certificati legati ai titoli di Stato che non pagano gli interessi periodici. Il rendimento, infatti, si ottiene tutto assieme alla scadenza e load loro durata di solito è compresa tra i 2 e i 10 anni a seconda dell’emissione.

Cosa sono i zero coupon corporate bonds

I zero coupon corporate bonds sono obbligazioni emesse da società private come aziende, istituti di credito o gruppi industriali che non pagano prevedono periodiche. Il rendimento, quindi, non viene corrisposto a intervalli regolari ma tutto insieme alla scadenza.

Funzionano in questo modo:

l’azienda emette l’obbligazione a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, proprio perché non corrisponderà interessi intermedi. Chi acquista il titolo, poi, lo mantiene fino alla scadenza e riceve l’importo pieno alla fine.

Il vantaggio principale per l’emittente è che non deve gestire pagamenti periodici mentre per l’investitore può essere interessante per accumulare capitale in vista di un obiettivo futuro. Va però considerato che il rischio è superiore rispetto ai titoli di Stato, perché dipende dalla solidità finanziaria della società emittente e non esiste alcuna garanzia statale.

Che sono i titoli strutturati senza cedola

I titoli strutturati sono strumenti finanziari più complessi rispetto alle obbligazioni tradizionali. Non si tratta solo di titoli con o senza cedole ma di prodotti che combinano una componente obbligazionaria con strumenti derivati, come opzioni o altri asset finanziari.

Tale tipologia di titoli può includere:

una parte di debito;

una o più componenti derivate che collegano il rendimento a tassi di interesse, a indici azionari o ad altri asset.

Alcuni di questi titoli non pagano cedole periodiche perché il rendimento dipende dal comportamento di un indice o da specifici eventi di mercato.

Invece delle cedole tradizionali, quindi, chi investe può ottenere:

un rendimento legato alla performance di un indice o di un paniere di attività,

nessun rendimento se le condizioni non si verificano;

una protezione parziale del capitale se l’indice non performa.

Solitamente tali strumenti si utilizzano per personalizzare il profilo di rischio e il rendimento di un investimento alle esigenze di un investitore. Vengono inoltre emessi da istituiti finanziari o banche per clienti che hanno una certa esperienza. Possono essere complessi e meno liquidi per cui è fondamentale leggere con attenzione il prospetto informativo per capire come funzionano e quali rischi comportano.

Quando conviene scegliere titoli zero coupon

Non esiste una regola uguale per tutti quando si tratta di scegliere titoli zero coupon. Possono però essere utili nel caso in cui si voglia ottenere una somma precisa in una data precisa come ad esempio per una spesa futura.

Potrebbero essere adatti anche a chi non ha l’esigenza di ottenere interessi ogni sei mesi ma preferisce far crescere il capitale e ricevere tutto alla scadenza.