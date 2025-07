iStock Quali sono i migliori conti deposito del mese?

L’inflazione e l’incertezza per il futuro stanno spingendo sempre più persone a cercare delle soluzioni di risparmio e di investimento per proteggere il denaro accumulato con tanta fatica e tra le opzioni preferite ci sono i conti deposito. Il motivo è che tali prodotti sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi grazie al quale il proprio capitale è protetto fino a 100.000 euro per ciascun intestatario.

Ecco dunque quali sono i migliori di luglio 2025, quelli che offrono un rendimento fino al 3,5% annuo lordo.

Quali sono i migliori conti deposito di luglio 2025?

I conti deposito sono degli strumenti di risparmio e investimento che il più delle volte si appoggiano a un conto corrente tradizionale e danno la possibilità di ottenere delle rendite più alte sulle somme depositate.

Essi sono l’opzione ideale per chi vuole mettere al sicuro il proprio denaro in modo sicuro senza perdere l’opportunità di avere un rendimento che cresce nel tempo.

Esistono due tipologie di conti deposito: ci sono quelli vincolati e quelli liberi. Se si opta per questi ultimi, il risparmiatore può disporre del denaro depositato quando vuole mentre se si scelgono i primi è necessario attendere la fine del vincolo per poter ritirare i soldi insieme agli interessi maturati. Tale tipologia di conti offre ovviamente degli interessi più elevati e in alcuni casi dà anche la possibilità di riscuotere il denaro con anticipo, spesso però si pagano delle penali per tale operazione.

Il conto deposito si può richiedere presso la filiale della propria banca o anche online e solitamente in quest’ultimo caso è possibile contare su rendimenti più alti.

Tra i migliori conti deposito del momento ci sono quelli di:

conto arancio di Ing;

conto Premium di Illimity Bank;

conto di banca Progetto;

ContoTe di Tyche Bank;

conto deposito X Risparmio di banca Aidexa.

Cos’è un conto deposito 💡 Funzione Conservare il denaro e ottenere interessi 🔐 Tipi Libero: puoi prelevare in ogni momento

Vincolato: il denaro resta bloccato per un periodo (es. 6, 12 o 24 mesi) 📈 Interessi Fino al 3,5% annuo (lordo)

Più alti con vincolo 💶 Rischi Bassi

Garanzia fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario Tutela Depositi 📜 Tassazione Interessi tassati al 26%

Imposta di bollo pari allo 0,20% annuo sul capitale 📑 Requisiti Serve avere un conto corrente di appoggio 👍 Vantaggi Sicurezza

Rendimenti certi

Opzioni con zero costi ⚠️ Limiti Non utilizzabile per spese, versamenti, prelievi diretti

Conto arancio di Ing

Tra i migliori conti deposito di luglio 2025 c’è sempre quello Arancio di Ing così come a giugno. Grazie ad esso si ha un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% per 6 mesi senza dover vincolare necessariamente i propri risparmi. Per fruire di quest’offerta è necessario:

aprire il conto corrente e il conto Arancio entro il 19 luglio 2025;

richiedere la carta di debito Mastercard;

fare un primo bonifico che dovrà essere accreditato entro il 30 settembre 2025;

spendere almeno 100 euro con la propria carta di debito sempre entro il 30 giugno 2025.

Ing spiega che il tasso del 3,50% annuo lordo per i primi 6 mesi si avrà dalla data di attivazione del conto Arancio fino a un massimo di 100.000 euro.

Ecco un esempio di rendimento:

supponendo di voler accantonare 10.000 euro nel conto deposito Ing, dopo 6 mesi da quanto emerge dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si otterranno 10.175,00 euro. Tale esempio di rendimento è al lordo della ritenuta fiscale, i dati sono indicativi e non rappresentano un’offerta commerciale della banca.

Conto Premium di Illimity Bank

Chi apre un conto corrente Premium con Illimity Bank potrà fruire del conto deposito Premium che offre i seguenti tassi di interesse annui lordi per la tipologia svincolabile:

0,80% dopo 6 mesi;

2,60% dopo 12-18-24-36-48-60 mesi.

Se si opta per la tipologia vincolata i tassi saranno invece i seguenti:

1,30% dopo 6 mesi;

3% dopo 12-18-24-36-48-60 mesi.

Tale tipologia di conto è al 100% digitale per cui lo si potrà attivare o gestire in un attimo direttamente dal pc o dallo smartphone.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di investire 20.000 euro nel conto Premium di Illimity Bank, dal calcolatore messo a disposizione dalla banca si evince che dopo 60 mesi si otterranno 22.219 euro. Tale rendimento netto, spiega Illimity, è indicativo del guadagno per tutto il periodo considerato senza però il calcolo dell’imposta di bollo.

Conto di banca Progetto

Chi aprirà un conto Key con banca Progetto avrà un conto corrente a canone zero, una carta di debito internazionale Mastercard gratuita e fino al 3,25% sui propri risparmi se questi ultimi si vincoleranno.

Più nel dettaglio, per la tipologia svincolabile si otterrà un tasso annuo lordo del:

2% dopo 6 mesi;

2,25% dopo 12 mesi;

2,50% dopo 18 mesi;

2,75% dopo 24 mesi;

2,90% dopo 36 mesi;

3% dopo 48 mesi;

3,10% dopo 60 mesi.

Per quanto riguarda invece la tipologia non svincolabile, il rendimento lordo sarà invece il seguente:

2,75% dopo 6 mesi;

3,25% dopo 12 mesi;

3,05% dopo 18 mesi;

3,50% dopo 24 mesi;

3,15% dopo 36 mesi;

3,20% dopo 48 mesi;

3,25% dopo 60 mesi.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare 20.000 nel conto deposito non svincolabile di banca Progetto. Dopo 60 mesi, come si evince dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si otterranno 22.405 euro. Dal calcolo è però esclusa l’imposta di bollo.

ContoTe di banca Tyche

C’è poi tra le migliori opzioni da scegliere a luglio 2025 anche il contoTe di banca Tyche che offrirà nella tipologia vincolata il seguente rendimento annuo lordo:

2,3% dopo 6 mesi;

2,80% dopo 12-18-24-36-48 e 60 mesi.

La Tyche Bank comunica che le spese saranno a carico della banca, la giacenza minima dovrà essere di 10.000 euro e massima di 1.000.000 euro. La remunerazione degli interessi avverrà poi con cadenza trimestrale posticipata senza dover aspettare la scadenza del vincolo.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare nel conto deposito di Tyche Bank 20.000 euro. Dopo 5 anni, si otterranno come si evince dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, 22.072,00 euro. La banca spiega che gli interessi verranno versati ogni tre mesi sul conto in modo posticipato mentre le spese e le imposte di bollo saranno escluse dal calcolo.

Conto deposito X Risparmio di banca Aidexa

Chiudiamo la nostra carrellata dei migliori conti deposito di luglio con quello di banca Aidexa che è online e per il quale non c’è la necessità di dover aprire necessariamente anche il conto corrente.

Esistono tre tipologie di conto X Risparmio che sono la Flexi, la Vincolata e la Libera.

La prima offre un tasso lordo annuo del 2,95% fino al 31 maggio 2026 e offre inoltre la possibilità di riavere il proprio denaro entro 32 giorni.

La linea vincolata offre invece un tasso annuo lordo del 2,5% dopo 3-6-12-18-24 e 36 mesi.

Infine il libero offre un tasso annuo lordo dell’1,5% fino al 30 settembre 2025.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler investire 20.000 euro nel conto vincolato di banca Aidexa, dopo 36 mesi il rendimento al lordo dell’imposta di bollo sarà di 1.110,00 euro come si evince dal calcolatore messo a disposizione dall banca.