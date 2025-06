Quali sono i migliori conti deposito di giugno 2025 e come fare per ottenere un rendimento fino al 3,5% lordo proteggendo il proprio capitale

Fonte: iStock Dove è meglio mettere i soldi questo mese?

Per chi cerca un equilibrio tra rendimento e sicurezza, i conti deposito possono essere una scelta vincente. Il motivo è che offrono un rendimento garantito a fronte di un rischio contenuto. Sono quindi un’opzione valida per chi vuole preservare il proprio capitale senza rinunciare ad avere una rendita, seppure minima, e per coloro che non vogliono esporsi a investimenti speculativi. Quali sono dunque i migliori conti deposito di giugno 2025, che offrono i tassi di interesse più alti del momento?

Quali sono i vantaggi dei conti deposito

Lasciare il proprio denaro parcheggiato sul conto corrente non è sempre una buona idea. Il motivo è che quest’ultimo solitamente offre degli interessi vicini allo zero per cui il denaro che si ha su di esso potrebbe ridursi nel corso degli anni anche per eventuali spese di gestione.

Con l’inflazione, poi, i prezzi aumentano per cui quei soldi che si hanno parcheggiati tra qualche anno potrebbero valere di meno. Significa che si potranno acquistare meno cose con la medesima cifra.

Giacomo acquista oggi 1 chilo di pane a 3 euro. Tra due anni quello stesso chilo di pane potrebbe costare anche 3,30 euro. Se si terranno i soldi fermi, si perderà potere d’acquisto.

Investire il denaro in conti depositi o altri strumenti sicuri come i buoni fruttiferi postali aiuterà invece a ottenere degli interessi più alti rispetto al conto corrente. Di certo non si diventerà ricchi ma almeno si potrà contare su un nuovo piccolo patrimonio da mettere da parte per ogni esigenza.

Le soluzioni di deposito bancario sono poi sicure in quanto il capitale è garantito fino a 100.000 euro per ogni intestatario grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Significa che se la banca dovesse fallire, i propri soldi saranno sicuri fino a quella cifra.

I migliori di giugno 2025

I conti deposito si distinguono in due categorie: ci sono quelli vincolati e i non vincolati. I primi solitamente offrono degli interessi più alti ma il denaro non si può toccare per un determinato periodo. Gli altri invece, danno la possibilità di ritirare i soldi quando si vuole ma offrono degli interessi più bassi.

Tra i migliori di giugno 2025, ci sono:

il conto Arancio Ing;

il conto deposito Illimity;

il conto deposito Rendimax;

il conto deposito Klarna;

il conto deposito Cherry Bank.

Conto Arancio Ing

Chi apre un conto corrente Arancio insieme al conto Arancio e richiede la carta di debito Mastercard entro il 19 luglio può ricevere il 3,50% di interesse annuo lordo per 6 mesi. Non c’è un importo minimo per la sottoscrizione del conto deposito ma un importo massimo si. Quest’ultimo è di 100.000 euro. Tra le caratteristiche principali di tale prodotto c’è:

la possibilità di ricevere il tasso promozionale senza vincolare i propri risparmi;

la possibilità di usare il denaro quando si vuole;

la possibilità di non accreditare per forza lo stipendio.

Supponiamo di voler depositare 10.000 euro sul conto Arancio. Dal calcolatore messo a disposizione da Ing, si evince che al termine dei 6 mesi si riceveranno 10.175 euro. Tale rendimento è al lordo della ritenuta fiscale e i dati sono indicativi in quanto non rappresentano un’offerta commerciale della banca.

Conto Illimity

Tra i migliori conti deposito di giugno 2025 c’è anche quello Illimity per i clienti Premium. Si tratta di un prodotto al 100% digitale che si può gestire in un attimo direttamente dal pc o dallo smarthone. I tassi di interesse annuo lordi sono i seguenti per la tipologia svincolabile:

0,80% dopo 6 mesi;

2,60% dopo 12-18-24-36-48 e 60 mesi.

Per la tipologia non svincolabile sono invece i seguenti:

1,30% dopo 6 mesi;

3% dopo 12-18-24-36-48 e 60 mesi.

Dupponiamo di voler accantonare 10.000 euro nel conto vincolato Illimity. Dopo 60 mesi, come si evince dal calcolatore messo a disposizione dalla banca, si riceveranno 11.109 euro. Tale rendimento netto, sottolinea Illimity, è indicativo del guadagno per l’intero periodo considerato per cui il valore potrebbe subire una variazione alla scadenza dello stesso vincolo a seguito di variazioni delle tassazioni in vigore. L’imposta di bollo, poi, non è considerata nel calcolo.

Conto Rendimax

Tra i conti deposito che offrono tassi di interesse più alti a giugno c’è anche il Rendimax di banca Ifis. La soluzione con vincolo posticipato offre i seguenti rendimenti annui lordi:

dopo 6-9-12 del 2,50%;

dopo 18 mesi del 2,60%;

dopo 24 mesi del 2,70%;

dopo 36 mesi del 2,80%;

dopo 48 mesi del 2,90%;

dopo 60 mesi del 3%.

La disponibilità della somma è alla scadenza del vincolo, i costi di apertura e chiusura sono uguali a zero e l’importo minimo per la sottoscrizione è di 1.000 euro.

Conto Klarna

Una delle novità degli ultimi tempi è il conto deposito Klarna che ha debuttato sul mercato da pochissimo. Tale tipologia di conto è tutelato dal “sistema di garanzia dei depositi svedesi in conformità con una disposizione dell’Ufficio Nazionale del Debito Svedese”. Così come accade con il Fidt, anche tale conto è tutelato fino a un massimo di circa 100.000 euro.

Per quanto riguarda il tasso di interesse annuo lordo del conto vincolato, esso è:

del 2,20% dopo 3 mesi;

del 2,38% dopo 6 mesi;

del 2,50% dopo 9 mesi;

del 2,73% dopo 12 mesi;

del 2,58% dopo 18 mesi;

del 2,68% dopo 24 mesi;

del 2,74% dopo 36 mesi;

del 2,67% dopo 48 mesi.

Funziona in questo modo: per aprire il deposito vincolato, si dovrà aprire prima un saldo Klarna dalla app. Sarà poi necessario trasferire il denaro che si vuole investire dal proprio conto corrente bancario a tale saldo.

Solitamente bisogna attendere tra uno e tre giorni lavorativi. Fatta tale operazione, sarà possibile scegliere la durata e il tasso nonché trasferire l’importo che si vuole risparmiare nel nuovo deposito vincolato. Non ci saranno documenti da compilare in quanto tutto sarà digitale e poi si avrà un’assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Conto deposito Cherry Bank

Anche il conto deposito di Cherry Bank offre tassi di interesse discreti. Così come gli altri, poi, è al 100% digitale e offre tre linee diverse.

C’è la Cherry Recall che offre la massima libertà nella gestione del capitale. È possibile vincolare il denaro avendo un tasso del 2,25%. Tale soluzione la si attiva una sola volta e si può spostare il denaro che si vuole purché ci sia un preavviso di 32 giorni.

La linea vincolata dà invece la possibilità di far crescere i propri risparmi scegliendo tra sette scadenze. Ovviamente più i soldi si tengono accantonati, maggiore è il tasso di interesse:

dopo 6-12-18-24 mesi si ha il 2,45% lordo;

dopo 36-48-60 mesi il 2,65% lordo.

Infine c’è la linea box ovvero libera che dà la possibilità di smobilizzare i propri risparmi quando si vuole. Il rendimento in questo caso è dello 0,25% annuo lordo.

Supponiamo di voler accantonare 5.000 euro nella linea vincolata. Dal calcolatore messo a disposizione da Cherry Bank si evince che dopo 60 mesi, il totale netto sarà di 5.490 euro. Tale importo, spiega la banca, è indicativo in relazione all’intero periodo considerato. Dall’importo netto, poi, va sottratta l’imposta di bollo.