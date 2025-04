Fonte: ANSA Calendario delle emissioni dei titoli di Stato

In un comunicato alla stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le date dell’emissione e del collocamento di due diversi tipi di Btp e di un Ccteu tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2025. Si tratta di titoli di Stato a medio o lungo termine, di durata tra i 5 e i 10 anni.

La novità tra questi titoli di Stato è il Btp a 10 anni che verrà emesso il 2 maggio. Il Ministero ha reso note anche le cedole e i tassi annualizzati di questi titoli, tutti in corso di emissione, e con scadenze che partono dal 2030. Il meccanismo di collocamento scelto è quello dell’asta marginale.

Il nuovo Btp a 10 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione di un nuovo Btp a 10 anni, con codice Isin ancora da attribuire. Sarà reso disponibile per la prima volta il 2 maggio 2025, insieme alla quinta emissione del Btp a 5 anni e alla nona dell’Ccteu a 7 anni. Le sue caratteristiche saranno:

scadenza il 1° ottobre 2035;

cedola annuale del 3,60%;

prima cedola il 1° ottobre 2025.

La prima cedola per questi titoli di Stato sarà liquidata con la normativa della cedola corta. Il tasso lordo sarà pari al 1,495082%, corrispondente a un periodo di 152 giorni su un semestre di 183. Le cedole successive saranno semestrali, calcolate da questa data, quindi verranno liquidate il 1° aprile e il 1°ottobre di ogni anno.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione

Nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono evidenziate quattro date, che rappresentano le scadenze più importanti per la sottoscrizione dei titoli di Stato a medio e lungo termine:

28 aprile 2025, si conclude il periodo valido per la prenotazione dei titoli di Stato da parte del pubblico;

29 aprile 2025, alle ore 11:00, è il termine ultimo per la presentazione delle domande in asta;

30 aprile 2025, entro le ore 15:30, si deve concludere entro questo orario la presentazione delle domande in asta supplementari;

2 maggio 2025, verrà effettuato il regolamento delle sottoscrizioni.

Il Ministero ha anche specificato che “alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta”.

Gli altri titoli di Stato disponibili tra aprile e maggio

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2025, saranno messi all’asta tre titoli di Stato di medio e lungo termine che saranno a disposizione degli operatori “Specialisti in titoli di Stato“, oltre al nuovo Btp a 10 anni:

Btp 5 anni, Isin IT0005637399. Si tratta di un Buono del tesoro pluriennale emesso il 3 marzo 2025, con una cedola annuale del 2,95% e una scadenza al 1 luglio 2030. Il pagamento della prima cedola avverrà il 1° luglio 2025 (cedola corta);

Ccteu 7 anni, Isin IT0005620460 con emissione il 15 ottobre 2024 e scadenza il 15 aprile 2033. Ha un tasso annualizzato del 3,344%, uno spread dell’1,1% e un tasso cedolare semestrale dell’1,7%.

Anche per il Btp a 5 anni, come per il Btp a 10 anni, ci sarà in questa emissione una cedola corta con tasso lordo dello 0,977901% corrispondente a un periodo di 120 giorni su un semestre di 181.