Fonte: 123RF In crescita le azioni bancarie: è un buon momento per investire?

Negli ultimi mesi le azioni bancarie statunitensi hanno registrato una crescita significativa nei mercati finanziari. Questo rialzo non è un caso isolato né frutto di una semplice euforia speculativa: al contrario, rappresenta il riflesso di un cambiamento strutturale profondo che sta interessando l’intero settore bancario negli Stati Uniti – e che potrebbe estendersi anche all’Europa e all’Italia.

Gli investitori stanno premiando i titoli del comparto sulla scia di prospettive di crescita degli utili, una maggiore prevedibilità regolatoria e un rinnovato slancio per le attività di fusione e acquisizione (M&A). E in questo contesto in evoluzione, si aprono importanti opportunità di guadagno per chi investe con consapevolezza.

Perché le azioni bancarie stanno salendo

A trainare l’attuale aumento del prezzo delle azioni bancarie concorrono diversi fattori.

Prima di tutto, sta avendo il suo peso il cambio di scenario politico e normativo negli Stati Uniti. Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza, ci si attende un allentamento delle regole imposte alle banche a seguito della crisi finanziaria del 2007/2009. L’amministrazione ha già avviato un percorso di riforme che mira a semplificare il quadro regolatorio, rendendolo più trasparente e prevedibile. È un segnale che il mercato interpreta come favorevole alla redditività del settore.

Infatti, combinazione di minori vincoli, maggiori margini di manovra in ambito creditizio e la possibilità di ottimizzare l’impiego del capitale grazie alla semplificazione delle regole di Basilea porterà, secondo un’analisi della Morgan Stanley, a una crescita sostenuta degli utili bancari nei prossimi anni.

Dopo una fase di stallo dovuta a incertezza macroeconomica e regolatoria, inoltre, il 2025 potrebbe segnare un deciso ritorno alle operazioni straordinarie. Secondo gli esperti i fondi, il cosiddetto dry powder disponibile presso fondi di private equity, fondi infrastrutturali, fondi di venture capital e altri investitori istituzionali a livello globale ammonta a oggi a 4.000 miliardi di dollari.

Si tratta cioè di liquidità già raccolta ma ancora non investita che potrebbe innescare un’ondata di fusioni e acquisizioni, con benefici diretti per le banche che operano come advisor, finanziatori o target delle operazioni.

Le opportunità di guadagno per gli investitori

Alla luce di questo scenario, l’aumento del prezzo delle azioni bancarie non solo è comprensibile, ma appare anche come un trend destinato a durare. Le banche sono pronte a beneficiare di margini più ampi, nuove fonti di ricavi, una regolamentazione più favorevole e un contesto economico che, pur con qualche incognita, appare in progressivo miglioramento sul fronte della fiducia delle imprese.

Le opportunità che si possono cogliere riguardano diversi fronti, come gli investimenti diretti in titoli bancari, specialmente quelli di media capitalizzazione, che potrebbero essere coinvolti in operazioni di fusione o essere tra i primi a beneficiare delle nuove regole.

Per gli investitori che cercano una maggiore diversificazione pur volendo cogliere le opportunità del trend rialzista del settore bancario, esistono poi strumenti finanziari specifici come ETF settoriali e fondi tematici.

Perché gli EFT convengono

In particolare, è possibile puntare su ETF che replicano l’andamento dell’intero settore finanziario statunitense, includendo non solo le grandi banche d’investimento, ma anche istituti regionali, compagnie assicurative e società di servizi finanziari.

Questi strumenti offrono un’esposizione ampia e bilanciata all’intero comparto, riducendo il rischio specifico legato al singolo titolo e beneficiando della crescita complessiva del settore. Inoltre, grazie alla natura passiva degli ETF, i costi di gestione sono generalmente contenuti.

Gli investimenti a medio termine

Infine, vale la pena considerare anche gli investimenti a medio termine. Alla luce dell’attuale evoluzione del settore e delle prospettive regolatorie più favorevoli negli Stati Uniti, l’attuale rialzo delle azioni bancarie non sembra essere solo un rally temporaneo, ma piuttosto l’inizio di un ciclo di crescita strutturale.

Questo significa che chi investe con un orizzonte temporale di 12/36 mesi potrebbe trovarsi davanti a una fase particolarmente fertile, in cui i margini di guadagno potrebbero continuare ad ampliarsi. La combinazione di regole meno restrittive, maggiore chiarezza normativa, ripresa dell’attività nei mercati dei capitali e potenziale consolidamento del settore bancario crea infatti le condizioni ideali per una crescita sostenuta degli utili e, di conseguenza, delle quotazioni azionarie.

In questo contesto, un investimento a medio termine nel comparto bancario – diretto o tramite strumenti diversificati – potrebbe rivelarsi una scelta strategica e potenzialmente molto redditizia.