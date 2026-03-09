iStock Come investire negli Etf 50 euro al mese

Chi ha a disposizione piccoli capitali spesso teme che investire nei mercati finanziari sia complicato o accessibile solo a chi possiede grandi patrimoni. Oggi esistono invece soluzioni che permettono di iniziare anche con somme molto contenute, come ad esempio 50 euro al mese, utilizzando strumenti come gli Etf e i Pac. Per queste tipologie di investimento non serve cercare il momento perfetto per entrare nei mercati e non è necessario avere una grande esperienza finanziaria. Basta infatti versare solo una piccola somma con regolarità e lasciare che l’investimento cresca gradualmente nel tempo.

Che sono sono gli Etf

Gli Etf, ovvero exchange traded fund, sono dei fondi di investimento che vengono acquistati e scambiati in borsa proprio come le azioni. La loro caratteristica principale è che seguono l’andamento di un indice di mercato, come ad esempio un indice azionario europeo o globale.

Quando si acquista una quota di Etf, non si investe in una sola azienda ma in un insieme di società che fanno parte di quell’indice. Se quest’ultimo include centinaia di aziende, il capitale viene automaticamente distribuito tra tutte.

Ciò permette di distribuire il rischio legato a un singolo titolo e di investire in contemporanea in diversi settori economici. Proprio questa flessibilità è uno dei motivi per cui gli Etf sono diventati tra gli strumenti più scelti da chi inizia a investire.

Un altro elemento che spesso li rende interessanti riguarda i costi, che in molti casi risultano più contenuti rispetto ad altri prodotti di investimento.

Tra i più utilizzati nei piani di accumulo figurano gli Etf che replicano indici ampi e diversificati, come l’Msci World: include centinaia di grandi aziende dei principali Paesi sviluppati e rappresenta uno dei riferimenti più utilizzati per gli investimenti globali.

Un altro molto seguito è l’S&P 500, che include alcune delle principali società quotate negli Stati Uniti ed è spesso utilizzato per rappresentare l’andamento del mercato azionario americano.

Proprio perché replicano indici globali o molto diversificati, gli Etf sono ideali per chi vuole iniziare a investire, permettendo di costruire gradualmente il proprio capitale con versamenti periodici.

Cosa sono i Pac

I Pac, ovvero i piani di accumulo di capitale, sono delle modalità di investimento che permettono di versare delle piccole somme a intervalli regolari per acquistare strumenti finanziari nel tempo, come Etf, fondi comuni o altri prodotti.

Con i Pac gli investitori possono decidere con anticipo quanto mettere da parte ogni mese e quei versamenti costruiscono il capitale complessivo.

È un sistema ideale per chi non dispone di grandi capitali iniziali e permette di costruire un portafoglio di investimento diversificato gradualmente nel tempo, anziché dover investire tutto in un’unica soluzione.

Inoltre, aiuta a ridurre l’effetto delle fluttuazioni di mercato:

quando i prezzi sono bassi si comprano più quote;

quando i prezzi salgono se ne acquistano di meno.

Questo principio, chiamato dollar‑cost averaging, serve a bilanciare l’impatto delle variazioni di prezzo e a ridurre il rischio di entrare nel mercato in un momento sfavorevole.

Con i Pac non c’è bisogno di monitorare costantemente i mercati o possedere delle competenze particolari. Iniziare con piccoli importi mensili li rende adatti anche a chi ha pochi risparmi. Inoltre, versare una somma con regolarità aiuta a prendere l’abitudine a risparmiare e a gestire meglio le proprie finanze nel tempo.

Esempi di Pac in Italia

Una delle offerte più conosciute relative ai Pac è quella proposta da Fineco che permette di attivare un piano di accumulo anche a partire da 50 euro al mese e di investire in una vasta gamma di Etf e altri strumenti finanziari.

Il piano si può poi personalizzare in base:

alla frequenza dei versamenti;

all’importo;

C’è poi la soluzione di Scalable Capital tra le più conosciute che consente invece di impostare die piani di accumulo anche a partire da 1 euro investendo su centinaia di Etf diversi con costi molto contenuti. In questo modo si costruisce un investimento regolare e personalizzato scegliendo la sequenza e gli strumenti in base alla propria strategia.

Come lavorano insieme Etf e Pac per far crescere i risparmi

Gli Etf e i Pac sono una coppia perfetta per chi desidera costruire un investimento sicuro e graduale nel tempo. I primi offrono un’esposizione a un insieme di titoli, garantendo diversificazione e costi contenuti, i secondi forniscono la struttura.

Significa che danno la possibilità di acquistare con regolarità le quote, anche mensilmente, senza la necessità di trovare il momento giusto per entrare nel mercato. In questo modo anche un piccolo importo di 50 euro al mese può diventare parte integrante di un piano di accumulo efficace.

Si tratta quindi una strategia flessibile, perché si possono modificare gli importi dei versamenti o la frequenza in base alle esigenze che si hanno.

È inoltre possibile scegliere vari Etf per diversificare ancora di più il portafoglio e adattare il piano alle proprie priorità finanziarie. È una strategia adatta sia a chi vuole investire con piccole cifre, sia a chi cerca un modo di investire disciplinato e sostenibile nel tempo.

Come iniziare a investire in Pac ed Etf

Attivare un piano di accumulo in Etf non richiede procedure complicate, anche chi è alle prime armi può iniziare seguendo alcuni passaggi semplici.

Il primo passo è aprire un conto titoli ovvero un conto mediante il quale si possono acquistare e vendere studenti finanziari come Etf e azioni. L’apertura può avvenire presso un istituto di credito tradizionale oppure mediante un broker online.

In entrambi i casi è importante scegliere un intermediario affidabile, regolamentato e con costi contenuti perché le spese nel tempo possono incidere sul rendimento dell’investimento.

Una volta aperto il conto titoli, bisogna scegliere gli Etf sui quali investire.

Non è necessario conoscere nel dettaglio ogni singolo strumento ma è utile avere un’idea del tipo di mercato su cui si vuole puntare, ad esempio indici globali, europei o statunitensi.

Si deve poi attivare il piano di accumulo vero e proprio.

In questa fase si decide quanto versare e con quale frequenza, ad esempio ogni mese. Molte piattaforme permettono di partire anche da importi contenuti, spesso da 50 euro al mese o anche meno. Una volta impostato il piano, gli acquisti vengono eseguiti in automatico secondo le proprie scelte senza dover effettuare ogni volta l’operazione.

Nel corso del tempo il piano può essere modificato in base alle proprie esigenze.

È infatti possibile aumentare o ridurre l’importo dei versamenti mensili, sospenderli temporaneamente oppure sostituire gli Etf scelti se cambiano i propri obiettivi o la strategia di investimento. Ed è proprio questa flessibilità uno degli aspetti più apprezzati dai risparmiatori.

Le piattaforme più moderne permettono anche di controllare facilmente l’andamento del piano di accumulo dall’area personale del sito o dall’app.

In questo modo si può verificare quanto è stato investito nel tempo, il valore degli Etf acquistati e l’andamento complessivo del capitale. Controllare questi dati permette di seguire nel tempo l’evoluzione dell’investimento e di restare più consapevoli delle proprie scelte finanziarie nel lungo periodo.