Oltre 7,3 miliardi di euro saranno investiti attraverso il programma Horizon Europe. La Commissione Europa punta tra le altre cose a dare supporto al settore automotive per migliorare i trasporti

La Commissione Europea ha annunciato un investimento di oltre 7,3 miliardi di euro attraverso il nuovo programma di lavoro Horizon Europe per il 2025. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Europa nella ricerca e innovazione, promuovendo la transizione verde e digitale e incrementando la competitività globale del continente.

Priorità strategiche dell’UE

Il programma Horizon Europe 2025 punta a sostenere le priorità dell’Unione Europea in diversi ambiti:

competitività;

difesa;

sicurezza;

salute dei cittadini;

tecnologie digitali e spaziali;

sostenibilità ambientale;

riduzione delle emissioni.

Il 35% del budget di Horizon Europe 2025 sarà dedicato agli obiettivi climatici, in linea con l’impegno dell’UE a diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Tra i finanziamenti previsti:

1,14 miliardi di euro per progetti legati a clima, energia e trasporti;

833 milioni di euro per biodiversità, risorse naturali, agricoltura e ambiente;

1,6 miliardi di euro per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il settore automotive

Nello specifico il settore automotive riceverà supporto per favorire la transizione verso soluzioni di trasporto più pulite e competitive, attraverso veicoli elettrici di nuova generazione, digitalizzazione, cybersecurity e pratiche di economia circolare.

Tra le azioni principali rientra il supporto allo sviluppo di veicoli elettrici a batteria di nuova generazione. Il programma incoraggia anche l’adozione di tecniche di produzione avanzate per i componenti automobilistici, con l’intento di migliorarne l’efficienza e la sostenibilità.

Un altro ambito di intervento riguarda la digitalizzazione dei veicoli, con investimenti destinati a integrare tecnologie digitali nei sistemi di bordo. A questo si affiancano progetti dedicati al rafforzamento della cybersicurezza, per garantire la protezione dei dati e la sicurezza operativa dei veicoli connessi.

Infine, il programma promuove pratiche di economia circolare all’interno dell’industria automobilistica e sostiene la creazione di sistemi di mobilità intelligenti, capaci di rispondere in modo efficace alle sfide ambientali e tecnologiche del settore.

Attirare talenti

Il programma Horizon Europe prevede anche formule per attrarre e trattenere i migliori ricercatori in Europa nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’automotive. La Commissione ha inoltre semplificato il programma per renderlo più accessibile e intuitivo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.

L’obiettivo è offrire un maggior numero di sovvenzioni forfettarie e la possibilità di presentare inizialmente proposte più brevi e di preparare proposte complete solo se selezionati per la seconda fase. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per i richiedenti.

Come candidarsi a Horizon Europe

A seconda della natura tecnica del settore, del budget disponibile e del numero previsto di proposte, la procedura di candidatura ad Horizon Europe può comprendere una o due fasi:

con la procedura in una fase, all’inizio del processo viene presentata una domanda completa.

con la procedura in due fasi, è necessario presentare innanzitutto una proposta riassuntiva iniziale e se viene selezionata si viene invitati a presentare una domanda completa nella seconda fase.

I criteri di idoneità specifici sono stabiliti in ogni programma di finanziamento e in ogni singolo bando. La maggior parte delle opportunità di finanziamento riguarda progetti collaborativi. Ovviamente è possibile presentare domanda di finanziamento come singolo ricercatore, team o organizzazione.

Tutti i documenti e i modelli da utilizzare saranno elencati nelle linee guida del bando prescelto. Per essere presa in considerazione, la candidatura deve: