Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: ANSA Giorgio Chiellini punta al green

Dalle grandi sfide in campo alla scommessa sul futuro sostenibile. Giorgio Chiellini, simbolo del calcio italiano, è sempre più lanciato nel mondo dell’innovazione green. E lo fa da protagonista, investendo in Bioo, startup spagnola che trasforma il suolo in una fonte di energia rinnovabile.

Insieme al suo club di investimento Akka, di cui è cofondatore, Chiellini ha contribuito a raccogliere oltre 660 mila euro in meno di tre settimane. Una cifra importante per una realtà ancora in fase early-stage, che promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo il verde urbano nelle nostre città e pensiamo all’energia.

Elettricità dalla terra grazie ai microrganismi

“Credo nel potere delle idee, e in quelle che migliorano davvero il nostro mondo”, ha spiegato Chiellini. “Con Akka vogliamo supportare le migliori startup europee, offrendo loro capitale, fiducia e visione. Bioo rappresenta esattamente quel tipo di futuro in cui voglio credere”.

La scelta di puntare su una startup come Bioo non è casuale e anzi è coerente con una visione più ampia: quella di portare risorse e attenzione su idee capaci di avere un impatto veramente globale, grazie alle energie rinnovabili.

Bioo è guidata da Pablo Vidarte, giovane imprenditore visionario che ha sviluppato la prima batteria biologica al mondo, capace di generare elettricità grazie ai microrganismi presenti nel terreno. Un’idea alquanto avveniristica ma concreta, protetta da brevetti internazionali e già applicata in progetti urbani di nuova generazione nei Paesi del Golfo.

Fondata nel 2015, Bioo è un’azienda biotecnologica focalizzata sulla trasformazione biotecnologica del nostro mondo attraverso tecnologie proprietarie uniche in grado di generare elettricità, tra le altre cose, proprio dalla natura. Il team è composto dai massimi leader mondiali nei rispettivi settori, con l’obiettivo di creare i primi edifici e città biotecnologici.

Gli impianti Bioo hanno il vantaggio di integrarsi molto bene nel paesaggio di parchi e giardini, sono in grado di produrre energia, di abbassare le temperature in città e di ridurre i costi di manutenzione del verde addirittura fino al 60%.

“Bioo è solo l’inizio”, precisa Chiellini. “Abbiamo in cantiere nuovi progetti, tra cui uno legato all’intelligenza artificiale, sempre con la stessa filosofia: sostenere ciò che può cambiare il mondo, e farlo insieme”.

Un venture capital più accessibile

Il round di Bioo è stato gestito direttamente da Akka, il club d’investimento fondato da Chiellini e Nicolas Nati, che ha coinvolto 380 piccoli investitori privati, aprendo le porte del venture capital a chi solitamente ne resta fuori. Un segno che porta con sé un tentativo, quantomeno, di democratizzazione della finanza e di fiducia in un’economia più etica e partecipata.

I migliori Ceo e investitori d’Italia si stanno unendo in questo club per cercare, analizzare e investire in alcune delle startup più interessanti d’Italia. Si può accedere con soli 1.000 euro. Una volta dentro, si creano relazioni con angel investor attraverso tutta Italia e vengono messe a disposizione video masterclass sugli investimenti in startup, girate da imprenditori, investitori, ed esperti rinomati nel settore.