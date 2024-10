Giorgetti e Leo in conferenza stampa: “In arrivo imposte per assicurazioni e banche”

“Non solo confermiamo il taglio, ma prevediamo anche vantaggi per i redditi superiori a 35mila euro fino a 40mila euro, insieme ad altre fasce di reddito. In particolare, poniamo grande attenzione ai redditi medio-bassi, che beneficeranno di una situazione migliore rispetto al passato, e non ci saranno nuove tasse per gli altri”. Parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha presentato in conferenza stampa gli interventi della Manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri, che ammontano a 30 miliardi di euro lordi.

Tra le misure, spicca la conferma del taglio del cuneo fiscale, con un’attenzione particolare alle famiglie: “Inseriamo un nuovo sistema di calcolo delle aliquote fiscali che aiuta le famiglie numerose e miglioramento di alcuni istituti e che rafforziamo, come congedi parentali da 2 a tre mesi”.

Niente catasto nella Manovra

Ha fatto rumore all’interno della manovra la mancanza di una riforma del catasto, richiesta da molti. “Non è contenuta nella legge di bilancio – conferma Giorgetti – c’è già nell’ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio”.

Non si tratta di un “aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superbonus deve fare l’aggiornamento delle mappe catastali, per chi non ha mai dichiarato” la casa “andremo con gli strumenti a disposizioni a vedere se esiste e non esiste”.

“Sacrificio” per banche e assicurazioni

Giancarlo Giorgetti, dopo l’approvazione della manovra da parte del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato: “C’è un intervento significativo riguardante banche e assicurazioni. Alcuni lo definiscono extraprofitto, altri contributo; io lo considero un sacrificio. Spero abbiate compreso il significato di questo termine, che è stato utilizzato in modo eccessivo nelle ultime settimane. Comprendo le preoccupazioni delle opposizioni e mi dispiace per loro, ma ora è chiaro a tutto il popolo italiano”.

Tetto per i compensi dei vertici degli enti pubblici

“Tutti gli enti, soggetti e fondazioni che ricevono contributi statali, pur non essendo direttamente sotto la gestione dei ministeri, dovranno rispettare alcune regole fondamentali di buona finanza. Per coloro che beneficiano di tali contributi, abbiamo stabilito che i compensi degli organi di vertice non possano superare l’indennità del presidente del Consiglio dei ministri, un tetto che riteniamo ragionevole”, afferma Giorgetti. Leo: “Bonus ristrutturazioni al 50% e altro taglio dell’Irpef” Alla conferenza presenta anche Maurizio Leo, che ha spiegato in dettaglio il meccanismo delle detrazioni: “Ci sarà un diverso andamento a seconda del settore immobiliare e delle ristrutturazioni. Abbiamo stabilito una detrazione unica del 50% per la prima casa e del 36% per le seconde case.” Inoltre, è stata prorogata la detrazione bonus mobili al 50% per gli acquisti effettuati nel 2025. In arrivo ulteriori modifiche anche sull’Irpef: “Abbiamo stabilizzato le tre aliquote al 23%, 35% e 43%: c’è un collegamento con il decreto legge, ovviamente senza poter prendere particolari impegni perché il gettito del concordato” non è stimato, ma se ci saranno “ulteriori risorse potremo lavorare sul secondo scaglione del 35% per venire incontro al ceto medio”. Il viceministro Leo: “Assicurazioni pagheranno imposta di bollo annuale”

“Per quanto riguarda le imposte sulle assicurazioni per il ramo terzo e il ramo quinto – quindi non sono toccate le polizze vita – è previsto il meccanismo di pagamento dell’imposta di bollo a carico dell’impresa di assicurazione con un meccanismo temporale, non alla scadenza della polizza come avviene ora”, spiega Leo il meccanismo.

Mentre per quanto riguarda il contributo per le banche “hanno appostate le imposte differite attive, che danno la possibilità di deduzione nel corso del tempo, sospendiamo la deduzione per gli anni 2025 e 2026”.

Taglio cuneo fiscale, come cambia la misura

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha annunciato un nuovo meccanismo per il cuneo fiscale, che rimarrà in vigore fino a 20.000 euro. Sarà mantenuta l’impostazione del precedente cuneo, con una rimodulazione delle aliquote: fino a un certo ammontare si applicherà una riduzione, mentre per redditi superiori ci sarà un abbassamento delle aliquote. “E poi, per evitare l’effetto perverso in base a cui al superamento dei 35mila euro si perdeva tutto il beneficio, abbiamo introdotto un meccanismo di detrazione per il lavoro dipendente con decalage fino a 40mila euro in modo da non penalizzare i contribuenti con reddito tra i 35mila e 40mila euro”.

Inoltre, Leo ha comunicato che il governo ha deciso di detassare i premi di risultato per tre anni, riducendo l’imposizione dal 10% al 5%. È stato confermato anche l’innalzamento del tetto per i fringe benefits per i dipendenti, che passeranno da mille euro a duemila euro per le famiglie con figli.

Articolo in aggiornamento