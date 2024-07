Ancora una volta l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato premiato come il migliore in Europa: ecco tutti i premi e le motivazioni

Fonte: ANSA Aeroporto di Fiumicino

Sono stati assegnati i Best Airport Awards da parte dell’ACI (Airports Council International). Anche l’Italia risulta tra i riceventi di questi prestigiosi riconoscimenti. Il risultato, eccellente per il nostro Paese, è frutto di valutazioni effettuate da una giuria indipendente, composta da 6 esperti che operano nel settore europeo dell’aviazione.

Roma Fiumicino e Torino Caselle

Quando si parla dei Best Airport Awards, si fa riferimento ai premi conferiti agli scali aeroportuali d’Europa. Nello specifico trionfano quelli che sono stati in grado di distinguersi per i risultati raggiunti e le attività concretizzate. Sono cinque le categorie in base al numero di transiti.

L’Italia trova spazio tra i premiati, con l’aeroporto di Torino Caselle indicato come il migliore nella categoria degli scali più piccoli, ovvero fino a 5 milioni di passeggeri. È stato un testa a testa con quello finlandese di Rovaniemi, ma alla fine i nostri colori hanno avuto la meglio, per porla in toni sportivi.

Ma cosa ha fatto la differenza? Torino ha evidenziato un incremento del traffico e un miglioramento della sua gestione. Al tempo stesso, però, sono stati effettuati dei netti passi in avanti per quanto concerne la sostenibilità ambientale e sociale verso il territorio circostante.

Premiato inoltre l’aeroporto di Roma Fiumicino, ritenuto il migliore in Europa tra quelli più grandi. A dire il vero, però, si tratta di un premio assegnato in ex aequo, al fianco dell’aeroporto di Istanbul. Entrambi seguiti a stretto giro da Heathrow (Londra).

Un traguardo notevole, dal momento che si tratta di una riconferma (l’ennesima) per Fiumicino. Un generale entusiasmo si registra nelle parole di Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma: “Ottenere per la sesta volta il riconoscimento di Best European Airport da parte di ACI Europe è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, poiché conferma che stiamo guidando il nostro sviluppo nella giusta direzione”.

La via è di certo appezzata, dal momento che il Leonardo da Vinci ha ottenuto anche il premio Best Digital Transformation Award. Questo è indirizzato agli scali che si sono caratterizzati per il miglior sviluppo digitale e tecnologico.

Gli altri aeroporti vincitori

Ecco gli altri aeroporti che si sono distinti nel corso della premiazione per i Best Airport Awards. Importante evidenziare anche gli ulteriori scali di pregio, soprattutto in vista delle vacanze estive 2024. Ritrovandosi nella necessità di scegliere tra uno scalo e l’altro, le informazioni seguenti potrebbero essere cruciali: