Wall Street “gioca con il fuoco”: l’indicatore Buffett oltre il 200%

ANSA Il finanziere 94enne Warren Buffett

Wall Street si trova davanti ad una bolla sul modello di quella delle Dotcom, scoppiata nei primi anni del nuovo millennio. Al di là delle similitudini – il rally è stato trainato da settore tecnologico ed il mercato si trova in una situazione di ipercomprato – la conferma arriva anche dal cosiddetto “indicatore Buffett”, dal nome del finanziere di successo, ormai più che novantenne, che lo ha teorizzato.

L’indicatore Buffett oltre il 200%

L’indicatore Buffett è balzato nell’ultimo periodo al 218%, superando i massimi dell’era Dotcom e del periodo Covid, e attestandosi ad un livello che il suo autore Warren Buffett, fondatore della finanziaria Berkshire Hathaway, ritiene che il mercato stia “giocando con il fuoco”.

Buffett, in un articolo su Fortune del 2001, definì questo indicatore “la migliore misura singola per misurare la posizione delle valutazioni in un dato momento”, aggiungendo appunto che il mercato stava “giocando con il fuoco”, anche se allora l’indicatore era salito al massimo al 150%.

Un livello al di sopra del 200% non si è visto neanche nell’era Covid. Wall Street non ha mai oltrepassato questa soglia, neppure in occasione dello scoppio della bolla delle Dotcom nel 2000, quando l’indicatore lievitò sino al 190%.

Come si calcola e cosa significa

L’indicatore misura il valore totale del mercato azionario statunitense rispetto al prodotto nazionale lordo, segnalando quando si raggiungono valutazioni estreme. Viene ottenuto dividendo il valore del mercato azionario, cioè la somma della capitalizzazione di tutte le società quotate in un paniere rappresentativo, ad esempio l’indice Wilshire 5000, per il Prodotto nazionale lordo degli Stati Uniti.

Una valutazione attorno al 70-80% significa che c’è ancora spazio per acquistare, mentre la convenienza si riduce al crescere dell’indicatore. Valori che superano il 200% sono estremamente pericolosi e stanno ad indicare l’alta probabilità di scoppio di una bolla, perché il mercato azionario sta crescendo molto più velocemente dell’economia reale e non rispecchia più i fondamentali.

Il rally innescato dall’AI ha sbilanciato l’S&P 500

I giganti della tecnologia, soprattutto quelli che guidano gli investimenti in intelligenza artificiale, hanno messo a segno importanti rally, toccando ripetutamente nuovi record di capitalizzazione, come nel caso di Nvidia e delle altre “trillion dollar” star del listino americano. Questo ha portato ad un rapporto prezzo/fatturato record per l’indice S&P 500.

Anche altri indicatori stanno inviando segnali analoghi al mercato azionario. Il rapporto prezzo/fatturato dell’S&P 500 ha raggiunto quota 3,33, un livello completamente fuori dalla norma, dal momento che questo indice ha raggiunto il 3,27 durante il boom post Covid e solo il 2,27 prima dello scoppio della bolla delle Dotcom.

In realtà, secondo alcuni esperti, questi indicatori non hanno più il valore di un tempo, poiché l’economia statunitense dipende molto meno dalle fabbriche e dai mezzi pesanti e più da tecnologia, software e reti, quindi i dati del PIL potrebbero non cogliere appieno questo cambiamento. Ciò ha portato alcuni a suggerire che valutazioni più elevate potrebbero essere giustificate in un’economia sempre più basata sulla proprietà intellettuale.

In casa Buffett tutto tace

Buffett è rimasto per lungo tempo in silenzio davanti alla crescita esponenziale dell’indicatore che porta il suo nome, ma alcune sue scelte più recenti dovrebbero fare riflettere: il noto finanziere americano ha accumulato una cifra monstre in liquidità ad oltre 344 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre ed è stata venditrice netta di azioni per undici trimestri consecutivi. Un segnale che teme un collasso del mercato.