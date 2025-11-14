Panic selling sui titoli tecnologici: torna l’allarme bolla a Wall Street

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF USA,New York City, Wall Street sign

E’ di nuovo panic-selling a Wall Street sul settore tecnologico, che ha trainato al ribasso i mercati statunitensi, condizionando anche le performance dei mercati europei ed asiatici. E mentre si ragiona sul rischio bolla, Goldman Sachs spiega che ci sono 5 indicatori che possono rivelare la possibilità di una drastica inversione del mercato e l’esistenza di una bolla speculativa.

Vendite sulle big della tecnologia

I principali indici statunitensi – Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq – insieme all’indice Russell 2000, che rappresenta le società a più bassa capitalizzazione, hanno chiuso un giovedì di passione, chiudendo la peggiore seduta dallo scorso 10 ottobre e registrando massicce perdite nel settore tecnologico.

Il Dow Jones ha perso ieri l’1,65%, azzerando i guadagni accumulati il giorno precedente, quando aveva superato quota 48.000 punti, mentre l’S&P 500 ha ceduto l’1,66%. La performance peggiore è quella del Nasdaq, scivolato del 2,29%, a causa delle pessime performance di Nvidia e Broadcom, che hanno perso rispettivamente il 3,6% ed il 4,3%, mentre Alphabet, la società madre di Google, ha perso il 2,8%.

Da inizio settimana, l’S&P 500 è in rialzo di circa lo 0,1% e il Dow Jones dell’1%, mentre il Nasdaq è in calo di quasi lo 0,6%.

Rischio bolla? 5 indicatori da osservare

Le preoccupazioni degli operatori per l’esistenza di una bolla questa settimana sono state alimentate da Oracle, che ha spaventato gli investitori a causa di alte valutazioni e dell’aumento degli investimenti e del debito.

Secondo gli esperti di Goldman Sachs vi sono 5 indicatori per capire se il mercato è prossimo ad una bolla speculativa sul modello di quella delle Dot-com, scoppiata nel 2000. E sebbene gli esperti della banca d’affari statunitense non vedano un rischio imminente di bolla, il mercato sta avvicinando livelli critici che potrebbero giustificarla.

Gli indicatori da monitorare, secondo Goldman, sono cinque: le alte valutazioni dei titoli tech, l’aumento degli investimenti, la riduzione dei profitti, l’aumento del debito, l’ampliamento degli spread creditizi.

Gli altri fattori che hanno influenzato il mercato

Fra gli altri fattori che hanno condizionato l’andamento di Wall Street negli ultimi giorni c’è il crescente malcontento per le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse, che potrebbe deludere le aspettative e confermare un livello invariato dei tassi nell’ultima riunione dell’anno il prossimo 9-10 dicembre. Secondo i future FedWatch del CME, gli operatori stanno ora scontando un taglio di 25 punti con una probabilità bassa del 52% e comunque in calo rispetto al 62,9% di qualche giorno fa ed al 95,5% di un mese fa.

La fine dello shutdown, durato ben sei settimane, ha dato solo un temporaneo sollievo ai mercati, che sono tornati poi ad interrogarsi sugli effetto del blocco delle attività governative, specie dopo che una portavoce della Casa Bianca ha paventato la possibilità che alcuni dati macro perduti durante il periodo non saranno mai più recuperabili.