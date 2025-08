Tassi, riflettori sulla BoE: taglio in arrivo

123RF La sterlina si è deprezzata dopo che la Bank of England ha tagliato i tassi di 25 punti come atteso

Dopo le riunioni di Federal Reserve e Bank of Japan, della scorsa settimana, l’attenzione degli investitori resta ancora rivolta alla politica monetaria aspettando il meeting della Bank of England, in calendario giovedì 7 agosto.

BoE pronta a tagliare

Dalla banca centrale inglese è atteso un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, ma anche un atteggiamento prudente sulle future mosse visto l’elevato livello di inflazione.

Ulteriori tagli entro la fine dell’anno

Le aspettative del mercato prevedono che la Banca d’Inghilterra taglierà il suo tasso di interesse di riferimento, dal 4,25% al 4%, giovedì e, lo abbasserà ulteriormente entro la fine dell’anno, nonostante l’inflazione dei prezzi al consumo sia salita quasi al doppio dell’obiettivo del 2%, fissato dalla banca centrale, a giugno. Tuttavia, i funzionari sono divisi su quanto si stiano attenuando le pressioni sui prezzi e, se un mercato del lavoro in rallentamento e una crescita stagnante, faranno sì che l’inflazione non raggiunga l’obiettivo a medio termine, se i tassi non verranno ulteriormente ridotti.

Nonostante inflazione

L’inflazione britannica è aumentata più che nella Zona Euro o negli Stati Uniti dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, raggiungendo un picco dell’11,1%, in parte a causa della forte dipendenza della Gran Bretagna dal gas naturale per il riscaldamento e l’elettricità. L’inflazione è diminuita drasticamente nel 2023 e ha toccato il minimo all’1,7% a settembre 2024. Da allora, tuttavia, è aumentata più che negli Stati Uniti o nell’Eurozona e, a maggio la BoE, ha previsto che non sarebbe tornata all’obiettivo prima dell’inizio del 2027.

Prospettive globali

L’inflazione è salita al 3,6% a giugno, il livello più alto da gennaio 2024, e alcuni addetti ai lavori ritengono che presto raggiungerà il 4%. Al contrario, la Banca Centrale Europea prevede che l’inflazione nell’eurozona si attesterà appena al di sotto del 2%. Il Comitato di Politica Monetaria darà priorità all’occupazione o all’inflazione? “I deludenti dati PMI non contribuiranno a dissipare i timori sulla salute dell’economia britannica.

L’attività economica ha continuato a crescere a luglio, sebbene solo modestamente e, a un ritmo molto più lento del previsto. Forse il principale campanello d’allarme nei dati è il forte rallentamento delle assunzioni, con le aziende che sembrano ridurre l’organico in risposta all’aumento dei costi associati all’aumento delle aliquote fiscali per le imprese e del salario minimo”, spiega Matthew Ryan, Responsabile Strategia di Mercato. “Sebbene prevediamo una ripresa dell’attività nella seconda metà dell’anno, dopo un periodo di effettiva stagnazione nel secondo trimestre, le prospettive rimangono tutt’altro che prive di rischi. L’aumento dell’inflazione continua a erodere i redditi reali, i costi di finanziamento sono elevati e il mercato del lavoro si sta deteriorando rapidamente. Temiamo che l’incombente minaccia di ulteriori aumenti delle imposte sul lavoro in autunno possa anche frenare le decisioni di investimento e consumo”, continua l’esperto. “Le fragili prospettive di crescita e del mercato del lavoro rappresentano un serio grattacapo per la Banca d’Inghilterra. La grande domanda è se il Comitato di Politica Monetaria darà priorità all’occupazione o all’inflazione. Sebbene un taglio di 25 punti base rimanga altamente probabile, in questo riunione di agosto, riteniamo che i timori su quest’ultimo non garantiranno altro che un ritmo graduale di riduzioni dei tassi oltre quella data”.

Scivola l’occupazione nel Regno Unito

“Le cose stanno andando di male in peggio per l’economia del Regno Unito, aggiunge Matthew Ryan. I posti di lavoro continuano a essere persi a un ritmo rapido, la disoccupazione è in aumento, i posti vacanti stanno diminuendo e le richieste di sussidi di disoccupazione sono in aumento, mentre le aziende stanno tagliando il personale in risposta alla pesantemente criticata incursione fiscale sulle imprese da parte del governo. L’unico barlume di conforto è che il numero di stipendi di maggio è stato rivisto al rialzo, ma stiamo ancora assistendo a livelli senza precedenti di perdite di posti di lavoro nella prima metà dell’anno, al di fuori del periodo pandemico”. Il Regno Unito è bloccato in una fase di stagflazione dopo il nuovo aumento dei prezzi al consumo “Gli ultimi dati sull’inflazione nel Regno Unito sono molto preoccupanti. I prezzi al consumo stanno crescendo al ritmo più rapido da gennaio dello scorso anno, quasi il doppio di quello previsto dalla Banca d’Inghilterra. Sebbene l’aumento delle bollette energetiche delle famiglie sia in parte in gioco, attribuiamo la colpa anche alle pressioni sul costo del lavoro derivanti dall’aumento del salario minimo e delle aliquote fiscali per le imprese di aprile, che stanno costringendo i datori di lavoro ad aumentare i prezzi per compensare l’aumento dei costi”, sottolinea Ryan, secondo il quale la Gran Bretagna è ora bloccata in una stagnazione.

Rischio stagnazione

“L’economia si sta contraendo, i posti di lavoro vengono persi a un ritmo vertiginoso e, nel frattempo, l’inflazione aumenta senza alcun segno di aver ancora raggiunto il picco. Questo rappresenta un grave dilemma per la Banca d’Inghilterra. Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) taglia i tassi ora nella speranza che l’inflazione si attenui più avanti nel corso dell’anno? O aspetta per timore di alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi? Continuiamo a pensare che un taglio in questa riunione sia imminente, ma i dati indicano che ulteriori riduzioni dei tassi saranno probabilmente molto graduali”.