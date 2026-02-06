Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è improvvisamente aumentato a causa di un calo dei rendimenti dei titoli di Berlino, mentre si avvicinano le aste di inizio febbraio

ANSA Aumento improvviso dello Spread il 6 febbraio

All’apertura dei mercati del 6 febbraio 2026 lo spread Btp-Bund è improvvisamente salito a 64 punti base, tre punti in più delle prime ore del giorno precedente. Un picco determinato soprattutto dalla discesa improvvisa dei rendimenti dei titoli tedeschi, che sono tornati a lambire il 2,80%.

Hanno quindi seguito lo stesso andamento gli spread di tutti gli altri titoli di Stato europei, che sono aumentati a causa sempre del posizionamento dei Bund sui mercati. Nel frattempo, a partire dalla prossima settimana, inizieranno le prime aste di febbraio per Bot e titoli a medio-lungo termine.

Perché lo spread è aumentato improvvisamente a 64 punti

Apertura turbolenta per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi nei primi minuti dopo l’avvio delle attività finanziarie sui mercati. I titoli di Stato di Berlino hanno registrato un improvviso calo di rendimento, che li ha portati al 2,81%, dopo che per giorni avevano sfiorato il 2,90%. Un effetto limitato ai confini della Germania, che non ha coinvolto il resto dei titoli di Stato degli altri Paesi europei.

Il risultato è stato un improvviso aumento dei differenziali, tra i 3 e i 5 punti. Hanno retto bene i Btp benchmark a 10 anni, che mantenendo rendimenti attorno al 3,45% hanno determinato uno spread di 64 punti base. I Bund sono stati favoriti dalla decisione della Bce di lasciare stabili i tassi di interesse, nonostante l’inflazione in calo. Per i titoli italiani invece non c’è stato un effetto particolarmente positivo: con crescita e aumento dei prezzi che arrancano, il nostro Paese beneficerebbe di tassi più bassi.

Rimbalza il differenziale di Francia e Spagna

Nonostante nei giorni precedenti avessero ottenuto ottimi risultati, anche Francia e Spagna hanno visto lo spread dei propri titoli di Stato seguire di pari passo quello italiano. Per Madrid si allontana di molto l’obiettivo di scendere a meno di 30 punti di differenziale: lo spread Bonos-Bund è arrivato infatti a toccare i 39 punti in apertura, come non accadeva da settimane.

Rendimenti all’apertura del 6 febbraio Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,81% – Btp italiani 3,45% 64 Oat francesi 3,42% 62 Bonos spagnoli 3,20% 39

Anche in Francia la situazione è simile, benché mitigata dalla situazione politica. Lo spread tra Oat e Bund è risalito a 62 punti, con i rendimenti frenati dal risultato ottenuto dal governo Lecornu, in grado di approvare la legge di Bilancio anche con il Parlamento contro.

Le aste di febbraio e i rendimenti dei Btp

Il fatto che i rendimenti dei Btp benchmark a 10 anni siano rimasti stabili nonostante l’aumento dello spread è un buon segno per lo Stato, specialmente in questi giorni. A partire da mercoledì 11 febbraio infatti inizieranno le prime aste del mese, che coinvolgeranno titoli a breve e a medio-lungo termine.

Le date da segnarsi in calendario sono:

per i Bot l’11 febbraio;

per il medio-lungo termine il 12 febbraio;

per i Btp short-Btp€i il 24 febbraio;

per i Bot il 25 febbraio;

per il medio-lungo termine il 26 febbraio.