I rendimenti dei Btp decennali sono crollati di sei centesimi di punto percentuale in apertura, nonostante lo spread sia rimasto stabile a 107 punti base: c'entra il prezzo del petrolio

ANSA

In apertura del 24 novembre i Btp decennali hanno subito un calo dei rendimenti di sei decimi di punto percentuale, arrivando al 4,34%. Si tratta di uno dei livelli più bassi raggiunti dai titoli di Stato italiani da due mesi a questa parte, nonostante lo spread con i Bund tedeschi sia rimasto di fatto stabile a 107 punti base.

La ragione di questo calo è il crollo del prezzo del petrolio, che in mattinata ha raggiunto, per la prima volta da agosto i 79 dollari al barile. Il greggio è uno dei principali indicatori dell’inflazione e il suo prezzo influenza come gli investitori valutano l’andamento dei Btp nel prossimo futuro.

Lo spread è stabile ma i rendimenti calano

Il fatto che lo spread si stia mantenendo stabile ma che, per il secondo giorno di fila, i rendimenti dei titoli di Stato decennali siano calati, indica che Btp e Bund sono percepiti entrambi come meno rischiosi dai mercati. Alcune delle circostanze che stavano mettendo in difficoltà i titoli di debito degli Stati europei stanno cambiando.

Il calo del prezzo del petrolio è la ragione principale di una riduzione così marcata dei rendimenti in così poco tempo. Il WTI sotto gli 80 dollari e il Brent sotto i 90 sono segnali positivi per gli investitori che potrebbero precedere una riduzione sostanziale dell’inflazione, un aumento della crescita economica in Europa e minori interventi sui tassi da parte della Bce.

Perché il prezzo del petrolio sta continuando a calare

Le circostanze che hanno avviato questo calo del prezzo del petrolio ormai tre settimane fa non stanno cambiando. Dallo Stretto di Hormuz escono ormai gli stessi barili di petrolio di febbraio e nel mondo la domanda è ancora bassa per via dei prezzi dei carburanti. Al contempo, anche di recente, tutte le parti in causa della guerra in Iran stanno segnalando la volontà di non causare un’altra escalation.

Anche nel resto d’Europa calano i rendimenti

La Spagna fa segnare un andamento del tutto simile a quello dell’Italia per quanto riguarda lo spread e i titoli di Stato. I Bonos distano ancora 59 punti base dai Bund, ma i rendimenti sono calati al 3,86%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 24 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,27% – Btp italiani 4,34% 107 Oat francesi 4,78% 151 Bonos spagnoli 3,86% 59

Al contrario, il differenziale francese tra Oat e Bund è più dinamico ed è calato a 151 punti base. I rendimenti dei titoli di Stato di Parigi si sono ridotti sotto il 4,80%.

Domani ricominciano le aste dei titoli di Stato

Il 25 novembre riprendono le aste dei titoli di Stato. Nella prima ci saranno anche due titoli indicizzati all’inflazione. Nel dettaglio, saranno messi all’asta:

un Btp Short Term a 2 anni, in scadenza il 30 ottobre 2028, con cedola annuale del 3%;

un Btp€i a 5 anni, in scadenza il 15 agosto 2031, con cedola annuale dell’1,10%;

un Btp€i a 15 anni, in scadenza il 15 maggio 2039, con cedola annuale del 2,40%.

Le aste successive si terranno entro la fine della settimana. Le date da segnarsi sono:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.