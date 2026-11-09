Grazie al calo repentino del prezzo del petrolio dell'ultima settimana, il più rapido dal 2020, lo spread tra Btp e Bund ha aperto sotto i 110 punti base e i rendimenti sono rimasti fermi

ANSA

In apertura di settimana il 9 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è dato in calo a 109 punti base. I rendimenti, invece, sono sostanzialmente fermi a quelli raggiunti alla fine della scorsa settimana, attorno al 4,33%. Buoni risultati per i titoli di Stato italiani, che vengono da un periodo di difficoltà.

La causa di questo andamento è il prezzo del petrolio. Con il WTI a 90 dollari e il Brent sotto ai 100, lo spread tende a calare, così come i rendimenti. Il greggio ha subito il calo di costo più netto dal 2020 durante la scorsa settimana, crollando del 16%.

Lo spread è tornato a scendere, grazie al petrolio

Nella mattinata del 9 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a scendere. La scorsa settimana in differenziale aveva raggiunto anche i 104 punti base, facendo sperare in un ritorno ai livelli precedenti all’ultimo picco. Alcune tensioni in Medio Oriente e le elezioni di metà mandato negli Usa avevano però fatto tornare lo spread a oltre 110 punti.

In mattinata, il differenziale è tornato a 109 punti base, con rendimenti stabili al 4,33%. Un buon segnale per il Tesoro, che questa settimana terrà le prime aste dei titoli di Stato di novembre.

Il greggio trascina in basso lo spread

Il calo dello spread accompagna una riduzione del prezzo del petrolio tra le più repentine degli ultimi anni. La scorsa settimana il Brent, che è il petrolio di riferimento in Europa e che quindi ha un grosso impatto sulle stime dell’inflazione, ha perso il 16% sui mercati internazionali. Era dal 2020 che non si vedeva un calo simile. Il prezzo si è stabilizzato sotto i 100 dollari al barile per il greggio del Mare del Nord, mentre il WTI punta ascendere sotto i 90.

Come stanno andando gli altri Paesi europei

In Spagna lo spread continua a mantenersi piuttosto basso. Il differenziale è a 59 punti base, sotto la soglia dei 60 punti e con rendimenti del 3,83%, tra i più bassi dei grandi Paesi europei.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 9 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,24% – Btp italiani 4,33% 109 Oat francesi 4,77% 153 Bonos spagnoli 3,83% 59

In Francia, invece, la situazione è opposta. I rendimenti sono al 4,77%, tra i più alti, e lo spread è di conseguenza arrivato a 153 punti base. Si tratta comunque di buoni risultati per gli Oat, che nelle scorse settimane avevano toccato rendimenti record.

Le prossime aste dei titoli di Stato

questa settimana ricominceranno le aste dei titoli di Stato. Oggi saranno comunicati i dettagli per l’asta dei titoli a medio e lungo termine. Il calendario delle emissioni è il seguente:

11 novembre l’asta dei Bot;

12 novembre l’asta dei titoli a medio e lungo termine;

25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

26 novembre la seconda asta dei Bot;

27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.