Snam, risultati nove mesi in crescita e guidance 2025 rivista al rialzo

Guidance 2025 migliorata e profitti in solida crescita per Snam, che chiude i primi nove mesi dell’anno con numeri migliori delle attese del mercato. Buone indicazioni per il titolo quotato a Piazza Affari, che ha progressivamente esteso il rialzo sino all’1,1%, collocandosi nella cinquina dei migliori nel paniere FTSE MIB per la seduta odierna.
I numeri dei primi nove mesi
I ricavi totali dei primi nove mesi del 2025 si sono attestati a 2.846 milioni di euro, in aumento di 195 milioni di euro (+7,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024, a seguito principalmente della crescita dei ricavi regolati delle infrastrutture gas (+8,3%). Un trend registrato a
L’EBITDA adjusted si è attestato a 2.227 milioni di euro, in aumento di 138 milioni di euro (+6,6%) rispetto al corrispondente valore dei primi nove mesi del 2024. L’utile operativo adjusted ammonta a 1.401 milioni di euro, in aumento di 61 milioni di euro (+4,6%) rispetto al corrispondente valore del medesimo periodo del 2024. L’utile netto adjusted dei primi nove mesi del 2025 ammonta a 1.096 milioni di euro, in aumento di 100 milioni di euro (+10%) rispetto all’utile netto adj dei primi nove mesi del 2024.
Gli investimenti totali dei primi nove mesi del 2025 ammontano a 1.767 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai primi nove mesi del 2024 (1.782 milioni di euro). Il positivo flusso di cassa della gestione operativa (2.063 milioni di euro) ha consentito di finanziare buona parte degli investimenti netti del periodo (-2.237 milioni di euro, incluso l’esborso connesso all’acquisizione di Stogit Adriatica e l’incasso derivante dalla cessione della partecipazione in ADNOC Gas Pipelines). L’indebitamento finanziario netto ha registrato una contrazione di 154 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2025, attestandosi a 17.426 milioni di euro.
Cresce domanda gas. Stoccaggi oltre media UE
In aumento la domanda di gas (+2% rispetto ai primi nove mesi del 2024), a seguito dell’incremento dei consumi, attribuibile in particolare al settore termoelettrico. Per quanto concerne gli Stoccaggi si registrava un riempimento pari al 92% a fine settembre, 10% oltre la media europea. Netta crescita dell’export, adesso a 1,5 miliardi di metri cubi, contro gli 0,3 miliardi di metri cubi del settembre 2024. Importazioni di di GNL in forte crescita (+38,5%) di volumi immessi rispetto allo stesso periodo del 2024.
“Continuiamo a lavorare per rafforzare la sicurezza energetica del Paese, come dimostrano l’alto livello di riempimento degli stoccaggi e l’aumento significativo dei volumi di GNL immessi in rete, grazie anche all’entrata a regime della nostra flotta FSRU”
ha sottolineato l’Ad Agostino Scornajenchi.
Acconto sul dividendo
Sulla base dei risultati dei primi nove mesi e delle previsioni di chiusura dell’intero esercizio, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2025, pari a 0,1208 euro per azione, in crescita del 4% rispetto al 2024. Il pagamento del dividendo avverrà il 21 gennaio 2026 (record date il 20 gennaio 2026).
Guidance 2025 rivista al rialzo
Sulla base di questi risultati, Snam ha annunciato un miglioramento della Guidance 2025: si attende ora un EBITDA adjusted pari a circa 2,95 miliardi di euro (rispetto ai 2,85 miliardi di euro), un utile netto adjusted pari a circa 1,42 miliardi di euro (rispetto a 1,35 miliardi di euro) ed un indebitamento finanziario netto pari a circa 18 miliardi di euro (rispetto a 18,4 miliardi).