ANSA Cos'è il Quadruple Witching Day e perché oggi andrebbe declassato a Triple Witching Day.

Ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre, i mercati finanziari globali affrontano un evento tecnico capace di generare un’impennata nei volumi di scambio.

È il Quadruple Witching Day, la scadenza simultanea di quattro categorie di contratti derivati.

Cosa succede durante il Quadruple Witching Day

L’espressione è mutuata dal folklore anglosassone (witching significa stregoneria) e nell’ambito finanziario è stato coniato negli anni Ottanta. Evoca, in sintesi, la famigerata “ora delle streghe”.

Ma in questo contesto, però, le streghe e gli stregoni non sono oscuri servitori delle potenze infernali, ma sono invece le opzioni su azioni e indici, i future sugli indici e, almeno fino al 2020 negli Stati Uniti, i future su azioni singole.

Il fenomeno si concentra soprattutto nell’ultima ora di contrattazioni, nota come witching hour. In questo lasso di tempo si moltiplicano le operazioni di chiusura, estensione e riallineamento delle posizioni in derivati. I contratti in scadenza vengono chiusi o “rollati” su nuove scadenze, con operazioni che coinvolgono grandi quantità di titoli sottostanti.

Questa convergenza di scadenze genera una forte pressione operativa, spesso accompagnata da volumi di scambio superiori alla media. Un lavorio “infernale”, se vogliamo. Ma c’è comunque da dire che la volatilità dei prezzi non è detto che aumenti sempre e comunque, dal momento che il mercato, nella maggior parte dei casi, riesce ad assorbire il flusso senza eccessivi scompensi, riuscendo ad autoregolarsi.

Cosa comprende il Quadruple Witching Day

Le quattro categorie originarie di strumenti derivati coinvolti nel Quadruple Witching Day sono:

le opzioni su azioni, che conferiscono il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare o vendere un titolo a un prezzo prestabilito;

le opzioni sugli indici, che funzionano in modo simile, ma con sottostante un indice azionario e sono regolate in contanti;

i future sugli indici, che obbligano le parti all’acquisto o alla vendita dell’indice a una data futura e a un prezzo prefissato;

i single-stock futures, ovvero future su titoli singoli che però oggi non sono più negoziati negli Usa, pur essendo ancora presenti in altri mercati. Dalla fine del mercato statunitense dei future su azioni singole, si parla più propriamente di Triple Witching Day.

Il Quadruple Witching Day (o Triple, se vogliamo) è cruciale per i market maker, che chiudono le posizioni di copertura associate ai contratti in scadenza. Anche i gestori di fondi indicizzati partecipano attivamente, approfittando della giornata per effettuare ribilanciamenti periodici.

Le distorsioni temporanee che possono verificarsi, in particolare quando il prezzo di un titolo tende a gravitare attorno a uno strike price molto liquido (fenomeno noto come pinning), aprono la porta a strategie di arbitraggio. In questi casi, i trader cercano di sfruttare gli scostamenti momentanei tra i prezzi degli strumenti derivati e quelli degli elementi sottostanti (azioni, indici di Borsa, future, eccetera).

Gli effetti concreti sul mercato

Il Quadruple Witching genera picchi nei volumi e un’intensa attività nel breve termine. Secondo dati Reuters, ad esempio, il 15 marzo 2019, che cadeva proprio in una giornata di Quadruple Witching Day, i volumi sulle Borse statunitensi raggiunsero 10,8 miliardi di azioni, contro una media di 7,5 miliardi nei venti giorni precedenti.

Ma isolare l’effetto del Quadruple Witching Day su prezzi e performance è comunque complicato, dal momento che le giornate coincidono spesso con altri eventi rilevanti come annunci di politica monetaria, pubblicazioni di bilanci trimestrali o aggiornamenti macroeconomici. In altre parole, gli eventi del Quadruple Witching Day vanno intesi come tendenze da interpretare e cavalcare, non come certezze granitiche.