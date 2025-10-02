Mediobanca, MPS prepara la lista dei candidati: Grilli e Melzi d’Eril in pole

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Una filiale di Mps

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena è atteso oggi per l’approvazione della lista dei candidati al rinnovo del board di Mediobanca, con i giochi ormai quasi fatti per le posizioni apicali. Dopo il successo dell’offerta pubblica di scambio che ha consegnato a Siena l’86,3% della banca d’affari, il nuovo assetto di governance è pronto a delinearsi.

Monte dei Paschi verso il rinnovo del cda di Mediobanca

Secondo quanto trapela, l’ex ministro dell’Economia e attuale responsabile delle attività europee di Jp Morgan, Vittorio Grilli, è in cima alla lista come candidato alla presidenza, mentre Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, sarà proposto per il ruolo di amministratore delegato. Restano ancora alcuni margini di discussione sugli altri undici nomi della lista, ma il comitato nomine, guidato dal presidente di Mps Nicola Maione, ha già messo a punto le linee guida principali. La presentazione ufficiale dovrà avvenire entro venerdì, in vista dell’assemblea di Mediobanca convocata per il 28 ottobre.

Moody’s promuove Mps

Monte dei Paschi ha intanto incassato una significativa promozione da parte di Moody’s. L’agenzia ha alzato il giudizio sul rating di lungo termine dei depositi a “Baa1” da “Baa2” e quello sul debito senior unsecured a “Baa3” da “Ba1”, riportando quest’ultimo in area investment grade. È stato confermato invece il Baseline Credit Assessment a “ba1”. Secondo Moody’s, la revisione riflette il rafforzamento complessivo del nuovo gruppo bancario nato dall’integrazione con Mediobanca, ritenuto più solido e diversificato. Anche l’outlook è stato migliorato, passando da “stabile” a “positivo”.

Il ticket

Tra i profili dei candidati, quello di Vittorio Grilli rappresenta una scelta di peso, in grado di rassicurare mercati e investitori. Ex ministro del Tesoro nel governo Monti, già consulente della Delfin e advisor di Mps, Grilli gode di un consenso trasversale ed è considerato una figura di garanzia per la presidenza di Piazzetta Cuccia.

Accanto a lui, il nome di Alessandro Melzi d’Eril emerge come punto di equilibrio sul fronte manageriale: con una lunga carriera alle spalle e un ruolo centrale nella crescita di Anima Holding, il manager è ritenuto adatto a guidare la banca nel wealth management, uno dei core business di Mediobanca. L’ampio consenso maturato intorno alle due figure ha reso meno probabili alternative come quella di Riccardo Mulone di Ubs.

Il Cda

La lista per il cda, che sarà composta da undici membri, potrebbe includere anche figure già vicine alla governance della holding della famiglia Del Vecchio, come Sandro Panizza e Sabrina Pucci. In parallelo, il settore assicurativo segue con attenzione gli sviluppi: Philippe Donnet, ceo di Generali, ha ribadito che la strategia presentata a inizio anno dal Leone di Trieste sta producendo risultati sopra le attese, rassicurando gli investitori sulla continuità della linea industriale.