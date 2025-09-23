Montepaschi chiude l’OPAS su Mediobanca con adesioni all’86%

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Monte Paschi Siena ha chiuso l'OPAS su Mediobanca con adesioni all'86,3%

Si chiude con un parziale successo l’OPAS promossa da Banca Monte Paschi di Siena su Mediobanca, una delle più combattute di quest’ultimo periodo, fortemente contrastata dal management di Piazzetta Cuccia, che ormai ha deposto le armi ed alzato bandiera bianca. E lo conferma anche l’andamento delle adesioni in Borsa, che termina oltre la soglia dell’86%, sufficiente a garantire la fusione fra i due istituti, ma non abbastanza per promuovere l’OPA residuale.

La chiusura delle adesioni in Borsa

Nella giornata di chiusura del periodo di riapertura dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, sono state presentate 128.874.081 richieste di adesione. Un’impennata rispetto all’andamento delle adesioni nelle giornate precedenti.

La percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini, che si è svolta dal 16 al 22 settembre, e delle azioni apportate durante il periodo di offerta “regolare” ha quindi raggiunto la soglia del 86,3%. Alla chiusura dell’OPAS l’8 settembre scorso, le richieste di adesione erano pari al 62,3% delle azioni oggetto dell’offerta.

Le vendite di azioni dei vertici

A dare un impulso alle adesioni è stata la resa ufficiale dei vertici di Piazzetta Cuccia. Già da qualche giorno si erano registrate vendite di azioni da parte del management di Mediobanca, formalizzate dalle comunicazioni di internal dealing, incluso il CEO Alberto Nagel, che ha accettato l’offerta, cedendo 364.000 azioni. Il direttore generale Francesco Saverio Vinci ha ceduto 263.000 azioni, mentre il presidente Renato Pagliaro ha venduto 1 milione delle sue azioni. Le operazioni sono avvenute durante la seduta del 19 settembre. Separatamente, il presidente Pagliaro ha venduto sul mercato altre 100 mila azioni, per un un incasso di circa 2,1 milioni di euro.

La resa di Nagel e i prossimi passi

La resa del CEO Alberto Nagel è stata annunciata la scorsa settimana, quando ha dato le sue dimissioni e salutato i dipendenti, ed è stata seguita dagli altri consiglieri che, con una nota, informavano il mercato di aver

“preso atto dell’esito dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da MPS e per favorire un’ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell’organo amministrativo, hanno rassegnato, con l’eccezione del consigliere Sandro Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea”.

Il CdA di Piazzetta Cuccia ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 28 ottobre 2025, per deliberare in merito al Bilancio al 30 giugno 2025 e per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028. CdA che sarà espressione della nuova proprietà e che darà corso alla fase più impegnativa, quella dell’integrazione fra i due Istituti.