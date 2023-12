Euronext leader Europea in quotazioni: 64 nuove nel 2023

Fonte: Shutterstock

Euronext conferma la sua leadership europea nella quotazione di titoli azionari e la sua leadership globale nella quotazione di titoli di debito nel 2023. Sono 64 le nuove quotazioni azionarie sui mercati Euronext nel 2023, per una capitalizzazione di mercato aggregata alla quotazione di 50 miliardi di euro e 2,5 miliardi di euro di nuovi capitali raccolti. Tredici nuove quotazioni azionarie internazionali confermano Euronext come sede di quotazione europea di riferimento. Oltre 350 emittenti hanno raccolto complessivamente 23 miliardi di euro di capitale azionario sui mercati Euronext nel 2023. Oltre 9.500 le nuove quotazioni obbligazionarie nel 2023, di cui oltre 450 nuove quotazioni di obbligazioni Esg.

Il 2024 vedrà l’accelerazione della trasformazione

“Anche nel 2023 siamo l’indiscussa sede di quotazione preferita in Europa. Questo – sottolinea in una nota il ceo e presidente di Euronext Stéphane Boujnah – è il risultato dei nostri sforzi per costruire il più grande bacino di liquidità unico europeo che rappresenta la porta principale per gli investitori globali per negoziare titoli quotati europei. La migrazione dei mercati italiani su Optiq, la nostra piattaforma di trading all’avanguardia, è stato un ulteriore passo per costruire la spina dorsale dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa e ha contribuito alla deframmentazione dei mercati europei. L’espansione di Euronext Clearing, la nostra CCP multi-asset e paneuropea, ha snellito la nostra catena post-negoziazione e semplifica il panorama post-negoziazione europeo. Partendo da queste basi, abbiamo continuato a introdurre nuovi servizi innovativi per emittenti, broker e investitori, per creare valore lungo l’intera catena del valore. Il 2024 vedrà l’accelerazione della nostra trasformazione, per plasmare ulteriormente i mercati dei capitali per le generazioni future”.

Le nuove quotazioni azionarie

Le 64 nuove società, accolte da Euronext nei suoi mercati, rappresentano il 40% del numero totale di nuove quotazioni azionarie in tutta Europa. Tra le società a cui Euronext ha dato il benvenuto nel 2023 ci sono la brasiliana Seacrest Petroleo ad Oslo, Lottomatica a Milano, la spagnola Ferrovial ad Amsterdam, l’americana Coty a Parigi e Syensqo, spin-off di Solvay, quotata a Bruxelles e Parigi. Anche il gruppo dell’editoria Simone è stato ammesso in Borsa su Euronext Growth Milan, ed è la sessantatreesima quotazione del 2023 su Euronext. Nell’ultima seduta dell’anno hanno debuttato anche altre due aziende del Sud Italia, la palermitana Lemon Sistemi e la barese Yakkyo.