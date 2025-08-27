Dollaro USA: dopo Jackson Hole aumentano rischi al ribasso

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Donald Trump, presidente degli Usa

Il dollaro USA è stato indebolito da una lettera pubblicata su Truth Social dal Presidente Trump, nella quale ha affermato di avere “sufficienti motivi” per licenziare la Governatrice della Fed Lisa Cook per frode ipotecaria. Lo sottolinea Lee Hardman, Senior Currency Analyst di MUFG Bank spiegando che licenziando la Governatrice Cook, “il Presidente Trump avrebbe l’opportunità di esercitare maggiore influenza sulla definizione della politica monetaria della Fed”.

Dollaro Usa, crescono rischi al ribasso

Ha già nominato i Governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, e ha proposto Stephen Miran per ricoprire temporaneamente la posizione lasciata vacante dall’ex Governatrice Adriana Kugler. Stephen Miran è attualmente in attesa dell’approvazione del Senato prima di poter partecipare al voto sulle questioni di politica monetaria.

Se il Presidente Trump riuscisse a rimuovere la Governatrice Cook – spiega ancora l’esperto – avrebbe il potere di nominare un quarto governatore nel consiglio di amministrazione composto da sette membri, il che rappresenterebbe una maggioranza. L’influenza del Presidente Trump sulla politica monetaria della Fed verrebbe quindi ulteriormente rafforzata il prossimo anno, quando terminerà il mandato del Presidente della Fed Powell, che con ogni probabilità si dimetterà anche dal consiglio di amministrazione, sebbene non sia confermato.

Tuttavia, la Governatrice della Fed resta combattiva e afferma che il Presidente Trump non ha l’autorità di licenziarla. Il suo avvocato, Abbe Lowell, ha dichiarato che intendono intraprendere “qualsiasi azione necessaria per impedire” l’“azione illegale” del Presidente Trump. La Governatrice Cook ha osservato che

“il Presidente Trump ha preteso di licenziarmi ‘per giusta causa’ quando in realtà non esiste alcuna causa ai sensi della legge, e non ha l’autorità per farlo… Non mi dimetterò. Continuerò a svolgere i miei doveri per aiutare l’economia americana come faccio dal 2022”.

Fed si avvicina a tagliare i tassi

Bloomberg ha riferito che la Governatrice Cook potrebbe richiedere immediatamente un’ingiunzione per essere reintegrata mentre la causa legale va avanti. La vendita relativamente modesta del dollaro USA finora riflette in parte l’incertezza sul fatto che la decisione del Presidente Trump di licenziare la Governatrice Cook abbia o meno validità legale. Segna comunque un passo significativo nell’attacco del Presidente Trump all’indipendenza della Fed, che potrebbe alla fine innescare un sell-off molto più consistente del dollaro USA.

Il segnale accomodante del Presidente della Fed Powell a Jackson Hole non sembra aver soddisfatto il desiderio del Presidente Trump di tassi più bassi. Il Presidente della Fed Powell ha inviato un segnale chiaro che la Fed si sta avvicinando a riprendere i tagli dei tassi già dal mese prossimo. Ha dichiarato che

“con la politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutare dell’equilibrio dei rischi possono giustificare un aggiustamento della nostra posizione di politica monetaria”. Il tutto nel contesto in cui “i rischi al ribasso per l’occupazione stanno aumentando. E se tali rischi si materializzano, possono farlo rapidamente sotto forma di licenziamenti in forte aumento e crescita della disoccupazione”.

Ma cresce minaccia a sua indipendenza

Questi commenti ci danno maggiore fiducia che la Fed taglierà i tassi di 25 punti base a settembre, se la pubblicazione dei dati NFP di agosto, attesa a inizio settembre, continuerà a mostrare una crescita occupazionale preoccupantemente debole. Il Presidente Powell ha riconosciuto che la Fed si trova in una “situazione complessa”, con rischi attualmente sbilanciati al rialzo per l’inflazione, il che favorisce tagli dei tassi più graduali a meno che il mercato del lavoro non inizi a deteriorarsi rapidamente. Nel complesso, le rinnovate pressioni al ribasso sui rendimenti a breve termine negli Stati Uniti, unite alla crescente minaccia all’indipendenza della Fed, stanno creando un contesto negativo per il dollaro Usa, a sostegno della nostra previsione di ulteriore debolezza nel corso dell’anno.

EUR: l’incertezza politica francese in aumento

L’altro principale sviluppo all’inizio di questa settimana è stato l’annuncio del Primo Ministro francese François Bayrou di aver concordato con il Presidente Emmanuel Macron di richiamare in anticipo il parlamento in sessione per consentire al governo di presentare il proprio piano di bilancio e tenere un voto di fiducia. Il Primo Ministro François Bayrou ha osservato che “sì, è un rischio, ma il rischio più grande è non fare nulla… non si esce da questa situazione se non siamo coraggiosi”. Il governo sta affrontando resistenze contro i suoi piani di tagli alla spesa e aumenti delle tasse per 44 miliardi di euro, che includono l’abolizione di due festività pubbliche francesi. Il partito di estrema sinistra France Insoumise, il partito dei Verdi e il partito di estrema destra Rassemblement National hanno tutti dichiarato che voteranno per rovesciare il governo, mentre il partito Socialista ha affermato che non sosterrà un voto di fiducia. Secondo Bloomberg, se i partiti che hanno annunciato la loro opposizione a sostenere una mozione di fiducia confermassero il voto contrario l’8 settembre, ciò sarebbe sufficiente a costringere il Primo Ministro Bayrou a presentare le dimissioni del suo governo.

E agisce da freno sull’euro

Gli sfavorevoli sviluppi politici interni “potrebbero attenuare il sentiment degli investitori nei confronti dell’euro nel breve termine. L’impatto negativo è già più evidente nel mercato dei titoli di Stato francesi, dove lo spread dei rendimenti a 10 anni tra Francia e Germania si è nuovamente allargato verso gli 80 punti base dopo aver oscillato più vicino ai 65 punti base all’inizio di agosto. Nell’ultimo anno lo spread aveva raggiunto un picco appena sotto i 90 punti base durante le precedenti negoziazioni sul bilancio, a novembre. Anche l’euro si era indebolito in quel periodo scendendo sotto 1,0500, sebbene il principale fattore all’epoca fosse stato l’impatto iniziale della vittoria presidenziale negli Stati Uniti di Donald Trump, che aveva rafforzato il dollaro USA. In questa occasione non siamo convinti che l’incertezza politica francese sarà sufficiente da sola a spingere al ribasso l’EUR/USD se il dollaro USA si sta indebolendo in risposta all’allentamento della politica monetaria della Fed e alla minaccia all’indipendenza della Fed”.