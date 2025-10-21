BTP Valore a gran richiesta: domanda supera gli 8 miliardi

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

A metà del secondo giorno di collocamento le prenotazioni del BTP Valore già superano gli 8 miliardi di euro, a conferma di una domanda forte per il titolo di stato disegnato “su misura” per la clientela retail. Da questa mattina si contano circa 3 miliardi di euro di adesioni, dopo i 5,4 miliardi incassati ieri, alla prima giornata di collocamento.

L’andamento delle prenotazioni in Borsa

Sul mercato MOT di Borsa italiana si contano oggi 3.025.731.072 euro per un totale di 95.765 contratti stipulati dall’inizio degli scambi. I circa 3 miliardi incassati questa mattina dal BTP Valore si sommano ai quasi 5,4 miliardi di ieri, 20 ottobre 2025, data di inizio del collocamento sul mercato obbligazionario.

Le caratteristiche del titolo

Il titolo, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha durata di 7 anni (scadenza ototbre 2032) e prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi ed in crescita secondo un meccanismo “step-up” che prevede degli scatti ogni due o tre anni. In particolare, il tasso minimo (che potrebbe essere anche inferiore a quello definitivo) è stato indicato al 2,60% nei primi tre anni, al 3,10% per il quarto e quinto anno ed al 4,00% per gli ultimi due anni. Come da tradizione è previsto anche il pagamento di un premio finale extra (premio fedeltà) pari allo 0,8% del capitale investito.

Il giudizio degli analisti

Secondo David Pascucci di XTB, il BTP Valore è “un titolo molto buono e conveniente”, considerando che nel giorno della comunicazione delle cedole, il BTP a scadenza 7 anni sul secondario offriva un rendimento del 2,93%. Confrontando questo rendimento con il rendimento annuale medio di questo BTP, pari al 3,14% annuo (3,26% se si riceve il bonus dello 0,8%), la convenienza del BTP Valore è indubbia.

“In sostanza questo titolo è molto conveniente rispetto al Btp sul secondario. Inoltre il meccanismo step up che vede cedole crescenti dopo i primi 3 anni, è un ottimo deterrente in caso di smobilizzazione anticipata dell’investimento, arrivando infatti al rendimento del 4% negli ultimi due anni di vita dell’obbligazione. – sottolinea Pascucci – I numeri parlano chiaramente, questo Btp ha un’ottima quotazione del premio al rischio, un titolo buono per i risparmiatori che prevedono di immobilizzare il proprio capitale per 7 anni guadagnando circa un 20% (19,9% netto, 22,8% lordo)”.

I termini del collocamento

Il collocamento del BTP Valore proseguirà fino alle 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016.

Il titolo viene collocato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini.

Il BTP Valore può essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.