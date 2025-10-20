Quali sono le caratteristiche del nuovo Btp Valore che sarà collocato sul mercato fino al 24 ottobre e come aderire all’offerta anche attraverso il servizio BancoPosta

iStock Come si fa a sottoscrivere il nuovo Btp Valore con BancoPosta?

La tanto agognata attesa è finita. Fino al 24 ottobre prossimo si potrà sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai clienti retail, ovvero ai risparmiatori privati. Durerà sette anni e offrirà delle cedole crescenti nel tempo, che saranno pagate ogni tre mesi. Tale prodotto si potrà sottoscrivere anche se si dispone di un libretto postale o di un conto corrente BancoPosta. Ecco maggiori informazioni in merito e quali sono le caratteristiche principali di tale titolo.

Quali sono le caratteristiche del Btp Valore?

Il Btp Valore, in collocamento dal 20 ottobre e fino alle ore 13 del 24 ottobre (salvo chiusura anticipata), prevede delle cedole trimestrali che crescono nel tempo. I tassi cedolari minimi annunciati lo scorso 17 ottobre sono i seguenti:

il 2,60% dopo il 1°, 2° e 3° anno;

il 3,20% dopo il 4° e il 5° anno;

il 4% dopo il 6° e il 7°anno.

Garantisce una tassazione agevolata del 12,5% sugli interessi, così come tutti gli altri titoli di Stato, e nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento. Sono però esclusi i costi i gestione del conto o del servizio di trading online.

Chi sottoscrive questo titolo può cederlo sia del tutto o in parte prima della scadenza senza alcun vincolo e alle condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli interessi, essi matureranno a partire dal prossimo 28 ottobre 2025 fino alla scadenza.

Le cedole saranno invece pagate in modo posticipato ovvero al termine del periodo di riferimento. Le date previste per il pagamento sono:

il 28 gennaio di ogni anno a partire dal 28 gennaio 2026;

il 28 aprile di ogni anno;

il 28 luglio di ogni anno;

il 28 ottobre di ogni anno.

Nel caso in cui una di tali date dovesse cadere in un giorno che non è lavorativo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile. Qualora ciò dovesse accadere, però, non verranno riconosciuti degli interessi aggiuntivi per il rinvio.

Si può sottoscrivere il Btp con il conto BancoPosta e il libretto postale?

Il collocamento del Btp Valore avviene sulla piattaforma elettronica Mot mediante le banche dealers che sono:

Banco Bpm Spa;

Unicredit Spa;

Intesa Sanpaolo Spa.

Può essere sottoscritto sia in banca che presso gli uffici postali, ma in quest’ultimo caso ciò è possibile se si ha un conto corrente BancoPosta o un libretto postale.

Per la sottoscrizione del titolo, il risparmiatore deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

aver firmato il contratto relativo ai servizi di investimento proposti da Poste;

aver compilato il questionario Mifid grazie al quale è possibile valutare il profilo dell’investitore e che esso sia ancora valido;

essere stato classificato ai fini Mifid.

Inoltre, sarà necessario avere un deposito titoli che è lo strumento mediante il quale Poste Italiane effettua per conto del cliente il servizio di custodia e di amministrazione degli strumenti finanziari come il Btp Valore, i titoli obbligazionari e quelli azionari.

Per aprirlo sarà obbligatorio che il proprio conto BancoPosta sia monointestato e abilitato ai servizi di internet banking. Inoltre, che il libretto postale sia Smart e abilitato alle operatività dispositive online. Nel caso in cui non si soddisfino tali requisiti sarà necessario aprire il deposito titoli presso un ufficio postale.