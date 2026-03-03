BTP Valore: debutto da record con ordini per 6 miliardi nel primo giorno

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

MEF

Il nuovo BTP Valore ha aperto il suo collocamento sul mercato con un risultato superiore alle precedenti edizioni. Nella prima giornata di offerta, la domanda ha superato i 6,04 miliardi di euro, con oltre 176.000 contratti sottoscritti dai piccoli risparmiatori. Il dato segna un incremento rispetto all’emissione dello scorso ottobre, quando gli ordini nel primo giorno si erano fermati a 5,4 miliardi. Questa settima emissione della famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al mercato retail conferma il forte interesse dei risparmiatori italiani per gli strumenti del Tesoro.

Rendimento e struttura delle cedole

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fissato tassi cedolari minimi garantiti crescenti per la durata dell’investimento, pari a 6 anni. Nel dettaglio, è previsto

il 2,50% per il primo e secondo anno

il 2,80% per il terzo e quarto

fino a raggiungere il 3,50% per il quinto e sesto anno.

Le cedole nominali verranno pagate con cadenza trimestrale. Al termine del collocamento, i tassi definitivi potranno essere confermati o rivisti esclusivamente al rialzo. Inoltre, per chi manterrà il titolo fino a scadenza, è previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Dettagli tecnici e modalità di acquisto

Il collocamento, iniziato il 2 marzo, proseguirà fino a venerdì 6 marzo alle ore 13:00, salvo chiusura anticipata che non potrà comunque avvenire prima delle 17:30 del 4 marzo. L’investimento minimo richiesto è di 1.000 euro, garantendo a ogni risparmiatore la certezza di veder sottoscritto l’intero ammontare richiesto. Il titolo può essere acquistato tramite il proprio home banking (se abilitato al trading online), oppure presso sportelli bancari e uffici postali. L’operazione avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana attraverso le banche dealers Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, supportate dai co-dealers MPS e ICCREA.

Agevolazioni fiscali e vantaggi ISEE

Il BTP Valore conferma il trattamento fiscale di favore riservato ai titoli di Stato, con una tassazione agevolata al 12,5% sia sulle cedole sia sul premio finale. Il titolo è totalmente esente dalle imposte di successione. Un elemento di particolare interesse per le famiglie riguarda l’esclusione dal calcolo dell’indicatore ISEE per gli investimenti in titoli di Stato fino a un massimo di 50.000 euro, rendendo lo strumento particolarmente competitivo per la gestione del risparmio familiare nel contesto economico attuale del 2026.