Fonte: MEF BTP Valore, nuova emissione nel 2025?

Il MEF ha fornito le linee guida sulle emissioni di titoli di stato per l’anno appena iniziato. Tra gli strumenti dedicato al pubblico retail, il Ministero dell’Economia e delle Finanza fa sapere che nel 2025 “ove se ne riscontrino le condizioni ed in ragione delle esigenze di finanziamento, sarà valutata l’opportunità di effettuare una o più emissioni” di Btp Valore.

BTP Valore, verso nuova emissione

Nell’emissione speciale del maggio scorso, il Btp Valore aveva una durata di sei anni, con un rendimento del 3,35% all’anno nel primo triennio e del 3,9% per gli anni successivi. L’investimento minimo richiesto era di mille euro.

Torna il BTP Italia?

Possibili novità anche per il Btp Italia: nel 2025, viene chiarito ancora nel documento, “considerato che verrà a scadenza un Btp Italia per circa 18,5 miliardi di euro, al fine di continuare a soddisfare la domanda degli investitori istituzionali e retail e di fornire uno strumento ormai consolidato di protezione dei loro risparmi, il Tesoro valuterà l’opportunità di effettuare almeno un’emissione” riservandosi flessibilità nella scelta della scadenza più opportuna per il nuovo titolo.

Per quest’anno il Tesoro stima emissioni a medio-lungo termine per complessivi 330-350 miliardi (dunque in riduzione rispetto a quelle del 2024), di cui 234 miliardi per rinnovare le scadenze e 135 per coprire il fabbisogno atteso.

Nel segno del green

Spazio nel 2025 ai Btp Green che vedranno “sviluppi significativi legati sia al crescente sforzo verso la transizione ecologica ed energetica sia all’evoluzione normativa che favorisce la canalizzazione degli investimenti verso progetti e spese per la transizione,