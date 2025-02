BTP Più verso rialzo dei tassi: ultime ore per aderire

Fonte: MEF Ultimo giorno per aderire al collocamento del BTP Più mentre si attende un rialzo del tasso di rendimenti garantito

Il BTP Più non è solo un titolo che sta dimostrando un forte apprezzamento dalla clientela retail, stando all’andamento degli ordini delle prime quattro giornate di collocamento, ma è anche profetico nel nome, visto che il rendimento definitivo che sarà annunciato oggi dal Tesoro potrebbe essere rivisto al rialzo di +10-20 punti rispetto al tasso minimo garantito annunciato prima dell’offerta.

I rendimenti del BTP Più

Il MEF aveva annunciato, prima del collocamento la serie dei rendimenti minimi garantiti per il BTP Più, che erano indicati pari al 2,8% per i primi 4 anni ed al 3,6% per i successivi 4 anni. Ma l’andamento forte della domanda degli ultimi giorni, unita alle fibrillazioni dei mercati, che hanno fatto salire i rendimenti correnti dei titoli quotati, lasciano presupporre che questa volta ci sarà una revisione al rialzo di quei tassi iniziali (+10-20 pb). Si presuppone che la revisione indici un tasso del 2,9-3% per i primi quattro anni e del 3,7-3,8% per i successivi quattro anni. La conferma, semmai, vi sarà dopo le 13, quando in chiusura del collocamento, il MEF annuncerà la serie definitiva dei tassi garantiti.

Domanda corposa

Il BTP Più ha dato prova di grande appeal fra la clientela retail, cui è rivolto questo titolo, in risposta anche alla credibilità che questo governo ha dimostrato di avere verso gli investitori internazionali e verso le agenzie di rating, che ha fatto scendere lo spread su minimi di +108 punti rispetto al Bund tedesco.

In ogni caso, la domanda ha sfondato il tetto dei 13 miliardi nella giornata di ieri, chiudendo le prime quattro giornate con ordinativi per 13,81 miliardi e 412.72 contratti conclusi. Un quantitativo che certamente supera gli 11,2 miliardi raccolti dal BTP Valore nel collocamento di maggio 2024, ma quella era una seconda emissione a distanza di un paio di mesi. La precedente emissione del BTP Valore di febbraio 2024, infatti, aveva totalizzato 13,3 miliardi ed era stata una raccolta record, superando anche i numeri del 2023. Vedremo quindi oggi come chiuderà questo collocamento, che il primo giorno ha raccolto 5,6 miliardi, il secondo 3,7 miliardi, il terzo 2,8 miliardi ed il quarto 1,7 miliardi, anche se i numeri delle ultime giornate mai eguagliano quelli dei primi giorni.

Le caratteristiche del titolo

Il BTP Più è un titolo riservato alla clientela retail e direttamente acquistabile sul mercato MOT di Borsa Italiana sino alla chiusura del collocamento, che cade oggi alle ore 13. Poche ore dunque per prenotare il nuovo Buono del Tesoro, che ha una scadenza di 8 anni a febbraio 2033. La peculiarità di questo titolo, rispetto alle precedenti emissioni, è l’avere abbinata una put option (opzione put) che consente al risparmiatore di chiedere il rimborso anticipato alla fine del quarto anno in tutto in parte, se e condizioni del mercato non renderanno più conveniente detenere questo titolo. Il titolo, come tutti i titoli pubblici, ha una tassazione agevolata del 12,5% ed è escluso dall’Isee.