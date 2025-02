Fonte: ANSA Cosa conviene scegliere oggi tra Btp Più e conti deposito

Da oggi è possibile acquistare il Btp Più, la cui emissione terminerà venerdì 21 febbraio alle ore 13. A meno che non vi sia una chiusura anticipata. Si tratta di un titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori con un’opzione di rimborso del capitale dopo quattro anni dall’emissione.

Tale prodotto potrebbe risultare una valida alternativa ai conti deposito per quei risparmiatori che cercano un investimento sicuro con un tasso di interesse vantaggioso. È lecito quindi domandarsi cosa conviene scegliere oggi tra Btp Più e conti deposito e quanto rendono 10.000 euro nei due prodotti indicati.

Caratteristiche Btp Più

Il Btp Più di febbraio 2025, in collocamento da oggi 17 febbraio 2025 fino a venerdì, è un nuovo titolo di Stato che offre un tasso di interesse minimo lordo del 2,80% (2,45% netto) per i primi 4 anni e del 3,60% (3,15% netto) per i successivi quattro anni (dal 5° all’8°). Come sempre, però, alla chiusura del periodo di collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potrebbero essere uguali ai valori minimi garantiti o rivisti al rialzo. Il tutto dipenderà dalle condizioni di mercato al termine dell’emissione.

La sottoscrizione di questo prodotto, ricordiamo, potrà avvenire presso un ufficio postale o banca se si ha un conto corrente e un conto deposito titoli. Al tempo stesso anche mediante la home banking del proprio istituto di credito se si è abilitati alle operazioni di trading online. Il taglio minimo acquistabile sarà invece di 1000 euro, la tassazione sugli interessi del 12,5% mentre l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul capitale iniziale. In più, chi sottoscriverà questo titolo di Stato avrà la possibilità di richiedere il rimborso anticipato alla pari dopo quattro anni anche solo di una parte della cifra investita, esattamente tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029.

Questa tipologia di prodotto non dispone di un premio fedeltà ma, ricordiamo, con la Manovra del governo Meloni i titoli di Stato sono stati esclusi dal calcolo Isee fino ad un massimo cumulato di 50 mila euro per cui per essi vi sono grandi agevolazioni.

Quanto rendono 10.000 euro: confronto Btp e conti deposito

Non è semplice decidere cosa scegliere tra Btp Più e conti deposito. Questi ultimi, infatti, sono un’ottima alternativa al titolo di Stato soprattutto se si considera un orizzonte temporale di quattro anni. Dall’analisi di Segugio.it, infatti, si evince che i tassi lordi per i conti non svincolabili arrivano al 3,7% mentre per quelli non vincolati fino al 2,75% se si depositano 10.000 euro. Quest’ultimo tasso di interesse, però, non è garantito per tutto il periodo.

Per quanto concerne, invece, il deposito vincolato ma con possibilità di svincolo, il tasso di interesse lordo arriva al 3,5%. Alla luce di ciò, quindi, un conto deposito vincolato a quattro anni con il tasso di interesse più alto, può superare di poco quanto si guadagnerebbe con il Btp Più nel caso si chieda un rimborso anticipato dopo 4 anni. Più nel dettaglio, nel caso di un investimento di 10.000 euro, con il deposito si potranno percepire fino a 115 euro in più.

Ecco qualche esempio più specifico: