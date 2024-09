Fonte: ANSA Milano piatta e l'Europa incerta, attesa per taglio Fed

Le borse europee partono caute nella sessione di apertura, in attesa di ulteriori dati sull’economia dagli Stati Uniti. Milano apre con un +0,28% a 33.700 punti. In calo altri mercati del Vecchio Continente: poco mossa Francoforte, che segna un incremento dello 0,27%, e stessa impostazione per Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia (+0,02%). Va peggio Parigi, con un calo frazionale dello 0,23%.

Il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,57%, con lo spread rispetto al Bund stabile a 144,7 punti base. La discesa dei rendimenti si è intensificata il 4 settembre dopo i deludenti dati sul mercato del lavoro negli Usa per il mese di luglio.

I titoli entrano nei nuovi indici, ecco quali

Nella Borsa italiana si distingue Diasorin, con un incremento dello 0,83% a 103,85 euro, trainata dai risultati superiori alle attese della francese Biomerieux per il primo semestre e dalla revisione al rialzo delle previsioni per l’intero 2024. Bene anche le banche come Intesa Sanpaolo, che proprio oggi sarà inserita nell’indice Stoxx Europe 50 a seguito della revisione annuale, che registra un modesto +0,18% a 3,72 euro.

Sempre in tema di entrate in nuovi indici, anche Banco Desio (+7,66% a 5,2 euro) entrerà in quello Ftse Italia Mid Cap il 23 settembre, sostituendo De Nora (+0,58% a 9,58 euro). Inoltre, Bper Banca (-0,27% a 4,87 euro) e Unipol (-0,10% a 9,56 euro) saranno incluse nell’indice Ftse EuroMid sempre dal 23 settembre.

Nel settore automotive, Stellantis guadagna lo 0,19% a 4,56 euro, dopo aver annunciato la ripresa della produzione in alcuni stabilimenti statunitensi, con possibili ulteriori aggiustamenti in corso di valutazione, e dopo i diversi cali che ha subito in questi ultimi giorni.

I maggiori ribassi vedono in testa Brunello Cucinelli, con una flessione del 2,90% a 86,95 euro. Segue Tenaris, che perde l’1,43% e chiude a 13,08 euro, mentre Saipem registra un calo dell’1,30%, scendendo a 1,897 euro. Amplifon cede l’1,11%, attestandosi a 27,71 euro, e Pirelli & C segna una flessione dello 0,73% a 5,438 euro.

Moncler e Stmicroelectronics chiudono entrambe con una variazione negativa dello 0,61%, con valori rispettivi di 51,72 e 26,835 euro. Anche Leonardo perde lo 0,43%, come anche Banca Mediolanum che registra una leggera flessione dello 0,27%, a 10,94 euro.

Gli occhi sull’economia americana: le prossime date importanti

La crisi continua quindi, con notizie non positive che provengono dagli Stati Uniti: l’attività economica oltreoceano è stagnante o in rallentamento in nove dei dodici distretti, mentre solo tre distretti hanno registrato una leggera crescita.

Questo è quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve, un rapporto pubblicato ogni sei settimane basato sulle informazioni raccolte nei vari distretti. L’inflazione è rimasta “modesta” in media, in linea con quanto osservato nelle settimane precedenti, e anche l’aumento dei salari è stato contenuto. Le previsioni per i prossimi mesi indicano una stabilità dell’attività economica o un leggero miglioramento.

L’attenzione dei mercati si focalizza sui prossimi dati macroeconomici, poiché aumentano le probabilità di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve di 50 punti base a settembre. Domani sarà poi un giorno chiave, con la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti relativi al mese di agosto, che potrebbero offrire indicazioni cruciali.

Spread a 144 punti

I titoli di Stato dell’Eurozona hanno iniziato la giornata in rialzo sul mercato secondario telematico Mts, con un generale aumento dei prezzi che ha coinvolto l’intero comparto. Di conseguenza, lo spread tra i Btp e i Bund rimane stabile.

Nei primi scambi, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari scadenza si attesta a 144 punti base, lo stesso livello del closing precedente. Anche i rendimenti restano invariati: il decennale italiano con scadenza febbraio 2035 è indicato al 3,65%, senza variazioni rispetto alla chiusura di mercoledì, dopo il netto calo dal 3,74% registrato il giorno prima.