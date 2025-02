Bnp Paribas annuncia utili in crescita e supera guidance 2024

Fonte: ANSA Il grattacielo Torre Diamante (detta anche Diamantone o Diamond Tower), nel Centro Direzionale di Milano

Il colosso bancario francese BNP Paribas ha chiuso il quarto trimestre 2024 con un margine di intermediazione del Gruppo pari a 12.137 milioni di euro, con un aumento del 10,8% rispetto al 4° trimestre 2023 su base distribuibile. L’utile netto di Gruppo è pari a 2.322 milioni di euro nel 4° trimestre 2024, con un incremento del 15,7% rispetto al pari periodo del 2023 (2.007 milioni di euro).

Per l’intero esercizio 2024, il margine di intermediazione si attesta a 48.831 milioni di euro, con un aumento del 4,1% sul 2023, mentre l’utile netto del Gruppo è pari a 11.688 milioni di euro (rispetto a 11.232 milioni di euro nel 2023).

Guidance 2024 superata

Gli obiettivi per il 2024 sono stati superati: ricavi in crescita del +4,1%/2023 (obiettivo: crescita di oltre il 2%/2023); effetto forbice +2,0 punti (obiettivo: effetto forbice positivo); costo del rischio a 33 pb (obiettivo: inferiore a 40 pb); utile netto a 11,7 miliardi di euro (obiettivo: superiore a 11,2 miliardi di euro).

“Nel quarto trimestre 2024, il Gruppo registra un’ottima performance e supera i suoi obiettivi per il 2024, con una solida struttura finanziaria. La traiettoria del ROTE fino al 2026 è confermata e gli assi di crescita sono già definiti oltre il 2026 – ha commentato il CEO Jean-Laurent Bonnafé.

“Prevedo inoltre una forte accelerazione, trainata dall’attuazione di operazioni di crescita esterna con il progetto AXA IM e con gli sviluppi nel Wealth Management e nell’Assicurazione Vita – ha aggiunto – Forte del suo modello diversificato e integrato, BNP Paribas è in posizione favorevole per affrontare la nuova fase del ciclo economico“.

I risultati straordinari di BNL

BNL banca commerciale ha chiuso l’anno con una significativa crescita dell’utile, che riflette la buona qualità dell’attività della banca e la sua solida gestione del rischio. Il margine di intermediazione si attesta a 724 milioni euro (+2,8%). Il margine di interesse è in aumento del 2,5%. Le commissioni crescono del 3,2%. Il risultato lordo di gestione ammonta a 263 milioni (+10,0%), mentre l’utile ante imposte si attesta a 202 milioni, in forte incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 e, dopo l’attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management, BNL bc genera un utile ante imposte di 195 milioni, in rialzo del +94,2%.

I depositi sono in aumento del 2,1% nel 4° trimestre, con una crescita nei segmenti della clientela Corporate e del Private Banking. Gli impieghi sono in calo del 2,9% rispetto al 4° trimestre del 2023 (dell’1,8% sul perimetro al netto dei crediti deteriorati). Impieghi stabili, tuttavia, a livello sequenziale (+0,1%).

La raccolta indiretta (assicurazioni vita, fondi comuni e risparmio amministrato) registra un rialzo del 6,2% rispetto al 31/12/2023

grazie alla crescita dei fondi comuni e della raccolta amministrata. La raccolta netta nel Private Banking si attesta a 1,9 miliardi nel 2024 e si riflette in una crescita delle masse gestite pari al 4,7% nel confronto anno su anno.

Politica dividendi generosa

BNP Paribas conferma la propria politica di distribuzione (pay-out ratio del 60%, di cui almeno il 50% in dividendi) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introduce un acconto semestrale sui dividendi a partire dal 2025, sulla base del 50% dell’utile netto per azione del primo semestre, con un primo pagamento il 30 settembre 2025 per il primo semestre 2025.

Su questa base, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Generale degli azionisti del 13 maggio 2025 di versare un dividendo di 4,79 euro, pagato in contanti, pari ad un tasso di distribuzione del 50% dell’utile dell’esercizio 2024. La data di stacco del dividendo sarà il 19 maggio 2025, con un pagamento in data 21 maggio 2025. Inoltre, nel secondo trimestre del 2025 sarà avviato un programma di riacquisto di azioni per 1,08 miliardi di euro.