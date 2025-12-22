BNL BNP Paribas e Telethon: quando la solidarietà diventa sistema

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Ufficio Stampa Uno dei momenti della maratona Telethon

Ci sono numeri che non si limitano a misurare un successo, ma raccontano una visione di lungo periodo. I 9 milioni di euro raccolti nel 2025 da BNL BNP Paribas a sostegno della Fondazione Telethon rientrano in questa categoria: un risultato in crescita rispetto allo scorso anno che rafforza una partnership ormai storica e porta a oltre 350 milioni di euro il totale destinato alla ricerca sulle malattie genetiche rare in 34 anni di collaborazione.

L’annuncio è arrivato in diretta su Rai 1, in un momento simbolico che ha restituito il senso di un impegno collettivo costruito nel tempo. A comunicarlo la Presidente di BNL BNP Paribas e di Findomestic Banca, Claudia Cattani, insieme al Presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo. «La ricerca è costruzione di futuro», ha sottolineato Cattani, ricordando come questo percorso sia stato reso possibile dal contributo di clienti, famiglie, imprese, colleghe e colleghi della Banca e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia, oltre a una comunità sempre più ampia di persone vicine ai valori condivisi con Telethon.

La fotografia delle donazioni restituisce l’immagine di un Paese che risponde in modo trasversale. Lazio, Lombardia, Campania e Puglia si confermano tra le regioni più attive, affiancate da Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, ma il dato più significativo è la diffusione capillare del contributo su tutto il territorio nazionale. Un segnale chiaro di come la sensibilità verso la ricerca scientifica sia ormai radicata e condivisa, al di là delle singole aree geografiche.

Nel corso degli anni, la partnership tra BNL BNP Paribas e Fondazione Telethon ha sostenuto 3.118 progetti di ricerca, coinvolgendo 1.916 ricercatori e accompagnando un percorso scientifico che ha prodotto risultati di rilievo internazionale. Tra questi, la prima terapia genica al mondo con cellule staminali per il trattamento dell’ADA-SCID rappresenta uno spartiacque nella storia della medicina, aprendo la strada a nuove possibilità di cura per patologie genetiche rare fino a poco tempo fa prive di soluzioni concrete.

Il 2025 ha segnato un ulteriore traguardo con la terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano. Il parere positivo dell’EMA e l’approvazione della FDA per la commercializzazione negli Stati Uniti confermano il valore della ricerca italiana nel panorama scientifico globale e il ruolo determinante di investimenti continuativi e strutturati.

Accanto al sostegno economico, Telethon rappresenta per la Banca anche il più importante progetto di volontariato aziendale, con circa 50 mila ore all’anno dedicate dalle persone di BNL BNP Paribas. A questo impegno si affianca una rete di eventi di solidarietà che attraversa il territorio nazionale, dalle agenzie aperte straordinariamente con grande affluenza di pubblico alle iniziative culturali e sportive ormai entrate nella tradizione.

Tra queste spiccano la serata di spettacolo che da 11 anni BNL BNP Paribas organizza con il Teatro Petruzzelli di Bari, capace di raccogliere complessivamente circa 980 mila euro coinvolgendo oltre 11.500 spettatori, e la Staffetta di Udine, giunta alla 27ª edizione, che ha superato i 3,5 milioni di euro di raccolta. Iniziative diverse, ma unite dallo stesso filo conduttore: trasformare la partecipazione in un impatto concreto sulla vita delle persone.