Apple vola a 4.000 miliardi di capitalizzazione

Apple ha raggiunto nuovi record in vista trimestrale e vendite iPhone

Nuovo record storico per Apple che, assieme ad altre big tech USA, continua ad aggiornare i suoi record storici, confermandosi nel ristretto gruppo delle “Big Seven”, vale a dire le sette società con una capitalizzazione che si aggira su qualche migliaio di miliardi di dollari (“trillion dollar stocks”). Un rally sostenuto dalle fantastiche opportunità che il mercato intravede nell’ambito dell’Intelligenza artificiale e dalle rosee aspettative sui risultati trimestrali della Casa della Mela grazie alle robuste vendite di iPhone.

Apple sfora 4.000 miliardi di valore

Apple ha chiuso appena sotto i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il titolo si è fermato a 269 dollari, poco sotto il massimo di 269,69 raggiunto nell’intraday, terminando con una capitalizzazione di 3,99 trilioni di dollari. Un trend che dura da un po’ e che ha visto il titolo salire del 6% nell’ultimo mese e del 27% negli ultimi tre mesi.

A spingere le azioni della società con sede a Cupertino hanno contribuito le robuste vendite dell’iPhone 17, lanciato a settembre, e l’ottimismo per i risultati del quarto trimestre in uscita giovedì. “Le azioni Apple si stanno preparando alla pubblicazione dei prossimi risultati con una positività maggiore rispetto all’anno scorso”, segnala la banca d’affari JPMorgan, che ha assegnato al titolo un giudizio “buy” ed alzato il suo target price a 290 dollari.

Scarso impatto dai dazi

Il buon andamento dell’ultimo modello di iPhone conferma anche che l’azienda potrebbe aver evitato gli scenari peggiori legati ai dazi, avendo spostato gran parte della sua catena di approvvigionamento in India e Vietnam, piuttosto che in Cina, ed avendo mantenuto buone relazioni con l’amministrazione Trump grazie agli investimenti programmati in USA. I numeri del trimestre offriranno certamente un elemento in più al riguardo.

Microsoft non è da meno

Assieme ad Apple, che ha fatto notizia, anche Microsoft ha chiuso una seduta da record oltre i 4.000 miliardi di capitalizzazione. Il titolo dell’azienda di Redmond, in questo caso, si è fermato a 542,07 dollari per azione, in rialzo di quasi il 2%, per una capitalizzazoone che si attesta a 4,03 trilioni di dollari. Anche per Microsoft la performance dell’ultimo mese è brillante (+5%), mentre appare meno pronunciato il rialzo a tre mesi (+6%).

A spingere le azioni dell’azienda guidata da Satya Nardella ha contribuito la notizia dell’acquisto di una partecipazione del 27% nella divisione a scopo di lucro di OpenAI, l’azienda che ha creato ChatGPT. Un investimento che premia Microsoft che si è lanciata con determinazione nel business dell’Intelligenza artificiale.

Anche Microsoft è in attesa dei risultati trimestrali, che arriveranno questa sera a mercati chiusi.