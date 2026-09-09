BOT a 12 mesi, rendimento al 2,967%: quanto si guadagna con 1.000 euro

Il rendimento sale rispetto all’asta precedente e sfiora il 3%. Il guadagno netto è di circa 24 euro per ogni 1.000 euro nominali, considerando tasse e commissione massima.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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BOT a 12 mesi, rendimento al 2,967%: quanto si guadagna con 1.000 euro
ANSA
Il Ministero dell’Economia colloca 9 miliardi di euro di BOT: 7,5 miliardi nel nuovo titolo a 12 mesi e 1,5 miliardi nella riapertura del titolo con con scadenza gennaio 2027.

Il rendimento dei nuovi BOT torna vicino al 3%. Nell’asta del 9 settembre il Tesoro ha collocato il nuovo titolo a 12 mesi con scadenza il 14 settembre 2027 a un rendimento lordo del 2,967%, in aumento rispetto al 2,768% riconosciuto nell’asta di agosto.

Il prezzo di aggiudicazione è stato fissato a 97,08 euro ogni 100 euro di valore nominale. Sono stati collocati tutti i 7,5 miliardi di euro offerti, mentre la domanda degli operatori ha superato l’importo disponibile.

Insieme al nuovo titolo annuale è stato riaperto anche il BOT con scadenza il 14 gennaio 2027 e vita residua di quattro mesi. In questo caso il rendimento lordo è risultato pari al 2,60%.

Quanto rendono i nuovi BOT a 12 mesi

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