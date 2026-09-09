BOT a 12 mesi, rendimento al 2,967%: quanto si guadagna con 1.000 euro

Il rendimento dei nuovi BOT torna vicino al 3%. Nell’asta del 9 settembre il Tesoro ha collocato il nuovo titolo a 12 mesi con scadenza il 14 settembre 2027 a un rendimento lordo del 2,967%, in aumento rispetto al 2,768% riconosciuto nell’asta di agosto.

Il prezzo di aggiudicazione è stato fissato a 97,08 euro ogni 100 euro di valore nominale. Sono stati collocati tutti i 7,5 miliardi di euro offerti, mentre la domanda degli operatori ha superato l’importo disponibile.

Insieme al nuovo titolo annuale è stato riaperto anche il BOT con scadenza il 14 gennaio 2027 e vita residua di quattro mesi. In questo caso il rendimento lordo è risultato pari al 2,60%.

Quanto rendono i nuovi BOT a 12 mesi