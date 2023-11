Stangata di Natale: dal panettone all’albero, quanto ci costerà

Il Natale 2023 prepara una stangata per il portafogli degli italiani che vorrebbero vivere le Festività seguendo le tradizioni in termini di cibo e consumi. Già da settimane i prezzi di beni e prodotti registrano notevoli aumenti, come nel caso degli skipass e dei costi relativi alla settimana bianca (ne abbiamo parlato qui).

Nulla a che vedere con l’aumento folle dei prezzi di fine 2022, quando il caro energia e l’aumento delle materie prime a causa della guerra in Ucraina pesarono come non mai sul groppone dei contribuenti. Ma si parla comunque di una situazione non sostenibile da tutte le tasche. Ecco quanto ci costerà festeggiare.

I prezzi di panettone e pandoro

Secondo un’indagine del Codacons, i prezzi di panettoni e pandori “appaiono oggi in linea con quelli dello scorso anno, ma questa non è una certo una buona notizia”. Lo scorso Natale i due dolci industriali tipici delle nostre Festività registrarono impennate di prezzo del +37% sull’anno. E se i numeri sono rimasti pressoché invariati, vuol dire che continuano a costare tanto. Troppo per tutti quei consumatori che non hanno visto aumentare né le paghe né il potere d’acquisto.

Al netto di offerte o promozioni applicati dai punti vendita, il prezzo medio di panettone e pandoro è attualmente compreso tra i 6 e i 7 euro, che sale fino a 11-14 euro per gli articoli di alta gamma. Se si sceglie di acquistare prodotti artigianali la spesa raddoppia e oltre, arrivando tra i 30 e i 35 euro al chilo, fino a toccare picchi di 55 euro per i panettoni realizzati dagli chef più celebrati.

Quanto vale il mercato dei dolci natalizi

Secondo l’associazione dei consumatori, il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro annui e circa 100mila tonnellate di dolci natalizi prodotti dai grandi gruppi industriali. “Ci aspettiamo un trend in crescita anche questo Natale e riportiamo anche un’altra tendenza: molti consumatori per risparmiare acquistano i panettoni in versione ridotta rispetto a quelli da un chilo”, ha riferito Stefano Tiberga, di Codacons Lombardia.

Questo è il motivo principale dietro quella che è stata definita “l’invasione dei mini panettoni” in negozi e supermercati. Si tratta di confezioni di piccola taglia, con peso compreso tra gli 80 e i 100 grammi. Le monoporzioni costano in media tra 1,80 e 2,5 euro e sono finite sugli scaffali di tutta Italia già da diverse settimane “per spingere i consumatori ad acquistare con largo anticipo il dolce tipico natalizio”. Facendo due conti, emerge il paradosso: per le confezioni piccole di pandori e panettoni viene applicato un costo al chilo che supera i 60 euro. Il doppio rispetto a un prodotto artigianale.

Quanto costa l’albero di Natale

I listini al dettaglio si mantengono in linea con la situazione registrata nel 2022 anche per quanto riguarda gli alberi di Natale sintetici, oltre a luci e catene luminose e addobbi vari. Sempre secondo il Codacons, “dopo gli aumenti medi tra il +20% e il +40% applicati lo scorso anno in questo settore, i prezzi al pubblico non sono stati ritoccati al ribasso”.

Ad aumentare “sensibilmente rispetto allo scorso anno sono invece i cesti natalizi, che registrano quest’anno un incremento medio del +16% rispetto al 2022, causato dalla forte crescita dei prezzi nel comparto alimentare”.