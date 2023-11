Riutilizzando gli oggetti di uso comune che accantoniamo in casa in attesa di buttarli è possibile realizzare splendide ghirlande di Natale con una spesa minima

Fonte: 123RF Ideali per un regalo a basso costo, le ghirlande fatte in casa sono la moda del Natale 2023

Alla vigilia del periodo di avvento che accompagnerà grandi e piccini di tutta Italia verso il Natale 2023, le famiglie e i cittadini del nostro Paese si ritrovano a fare i conti con un’instabilità economica che sta interessando tutti gli strati sociali meno abbienti, senza troppe distinzioni. Il rincaro generalizzato dei prezzi per i prodotti al dettaglio , l’aumento senza precedenti dei tassi d’interesse sui mutui e la precarietà cronica di alcuni settori professionali rischiano di compromettere le già risicate finanze a disposizione per i regali di fine anno.

E così, mentre gli addobbi e le luminarie iniziano ad invadere le strade e le piazze delle nostre città, sono sempre più numerosi i consumatori che scelgono di riutilizzare oggetti e accessori presenti in casa per realizzare decorazioni natalizie fai da te. Un modo semplice ed efficace per risparmiare sulle spese correnti, ma anche per ridare nuova vita a utensili della quotidianità che altrimenti finirebbero senza esitazione nel bidone dell’immondizia.

Come realizzare una ghirlanda di Natale fai date riciclando gli oggetti presenti in casa

Uno dei prodotti commerciali che si presta di più a questa attività di riutilizzo creativo è senza dubbio la tipica ghirlanda di Natale. Che si scelga di appenderla sulla porta d’ingresso per dare il benvenuto agli ospiti, o che si preferisca agganciarla alla parete accanto al presepe, esistono diversi modi per realizzarla in maniera semplice e veloce tramite il riciclo di alcuni oggetti di utilizzo comune (evitando così di spendere cifre importanti nei negozi specializzati).

Innanzitutto, occorre reperire le grucce appendiabiti che tendiamo ad accatastare in grande quantità in fondo agli armadi. Specialmente per quei cittadini che scelgono di rivolgersi alle lavanderie per il trattamento dei propri capi, la questione di cosa fare delle tante grucce accumulate ritorna sempre all’ordine del giorno. E allora, recuperando il tipico filo di ferro che le compone e intrecciandolo su sé stesso per fargli assumere una forma circolare, ecco che è possibile porre la prima solida base della nostra ghirlanda fai da te.

Dalle pigne alle mollette, tutto quello che si può riutilizzare per comporre una ghirlanda di Natale fai da te

Una volta compiuto questo primo passaggio, è bene rinforzare la struttura e dargli un tono natalizio tramite alcuni rametti verdi facilmente ritagliabili da un vecchio albero dimenticato in soffitta. Per farlo senza rischi e in maniera accurata, vale la pena ordinare su Amazon il kit con le speciali forbici da ufficio, ideali per qualsiasi evenienza (e in sconto per la Settimana del Black Friday Amazon): appena inizierete a provarle, non potrete farne più a meno.

Si arriva così alla fase più creativa del lavoro, quella di decorazione della nostra ghirlanda fatta in casa. C’è chi sceglie di acconciarla con tante pigne d’abete raccolte in giardino durante l’autunno e chi, invece, preferisce ricorrere alle classiche mollette colorate che utilizziamo per appendere i capi bagnati ad asciugare dopo il lavaggio. Qualora si decidesse di utilizzarne di nuove, ecco le offerte presenti sul sito di Amazon per riceverle a domicilio ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

