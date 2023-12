Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: Ansa

Panettone o pandoro? Proviamo per una volta a distaccarci da questo amletico dubbio natalizio e concentriamoci su come rendere il panettone un po’ più sostenibile. Il dolce simbolo delle feste , pur rimanendo nella tradizione, può avvicinarsi verso l’innovazione e la sostenibilità con un modo metodo di preparazione, per renderlo contemporaneo. Regalare il panettone è sempre una buona idea, ma regalarlo sostenibile la rende anche originale.

Panettone sostenibile: ridefinire la tradizione con la vasocottura

Alcuni artigiani del panettone stanno ridefinendo la tradizione. Il panettone in vasocottura sta diventando sempre più diffuso, non solo per la sua innovazione culinaria, ma anche per la sua impronta ecologica positiva. La tecnica di cottura, ampiamente utilizzata in Francia per piatti salati, incontra il panettone, presentato in un contenitore di vetro riutilizzabile. Un passo audace verso una prospettiva a chilometro zero, utilizzando ingredienti locali e riducendo l’impatto ambientale.

Se si parla di ingredienti, l’attenzione si sposta quindi sulle uova, provenienti da galline allevate a terra. La sostenibilità del panettone si declina anche nell’eliminazione della plastica, con il dolce contenuto nei vasi di vetro riutilizzabili. Chiuso ermeticamente, il panettone mantiene la freschezza più a lungo, senza l’utilizzo di conservanti.

Le materie prime genuine e locali del panettone sostenibile

Il processo di produzione incontra il rispetto per la materia prima, privilegiando farine integrali e di tipo 1, macinate a pietra, per una digeribilità superiore. L’uso esclusivo di lievito madre, con tempi di lievitazione fino a 70 ore, rappresenta un impegno verso la qualità e la tradizione. L’aromatizzazione avviene con eccellenze locali, da vini passiti a birre artigianali, creando un connubio di sapori unico.

Questo panettone sostenibile non è solo una delizia culinaria, è un invito a celebrare le festività con responsabilità. Un’esperienza gustativa che abbraccia il presente senza compromettere il futuro, dimostrando che la sostenibilità può essere dolce e appagante. Un’idea che si declina perfettamente anche come regalo.

Panettoni: una scelta sostenibile per una tavola autentica

Immersi nell’atmosfera natalizia, rischiamo di attraversare il periodo delle festività con una frenesia tale da trascurare le conseguenze delle nostre scelte. Con piccoli aggiustamenti al nostro stile di vita, è possibile vivere un Natale a basso impatto ambientale, con solidarietà e in sintonia con lo spirito autentico della festa. Un punto di partenza è rappresentato dalle scelte compiute durante la spesa natalizia e il panettone rientra a pieno in questa categoria. Ecco perché una serie di consigli che possono fare la differenza, contribuendo a creare una tavola natalizia autenticamente sostenibile.

La tavola di Natale sostenibile inizia con una riflessione sul menù, cercando di renderlo equo e responsabile. Panettoni farciti, glassati o con farine antiche: durante le festività, ci troviamo circondati da autentiche prelibatezze. Tuttavia, è essenziale chiedersi quanto siano realmente sostenibili i prodotti che si acquistano per le festività e con cui vengono preparati pranzi e cene. Spesso trascuriamo il fatto che anche i panettoni, e tutti i dolci natalizi, sono il risultato di processi agricoli. Dietro ogni granello di zucchero o ogni strato di cioccolato, si nasconde spesso lo sfruttamento e la speculazione nei confronti dei piccoli produttori, che coltivano nelle loro terre d’origine in condizioni di povertà e mancanza di strumenti adeguati per affrontare i problemi derivanti dai cambiamenti climatici.

Scelte consapevoli per una tavola natalizia sostenibile per tutti

La crisi climatica colpisce in particolare il settore agricolo e i piccoli produttori, poiché oltre l’80% di chi vive in povertà risiede nelle zone rurali e dipende dall’agricoltura e dalle risorse naturali per il proprio sostentamento. Gli eventi climatici estremi danneggiano le coltivazioni, aumentano la diffusione di parassiti e malattie e diminuiscono le proprietà nutrizionali dei raccolti. Ogni ingrediente della nostra tradizione culinaria può e deve essere scelto con maggiore consapevolezza, poiché ciò che facciamo non riguarda solo noi stessi, ma il futuro del nostro pianeta.

Possiamo contribuire a creare una tavola natalizia sostenibile per tutti optando per prodotti realizzati con ingredienti provenienti da filiere etiche e da agricoltura biologica, che pongono al centro le persone e la salvaguardia del nostro pianeta. Comprare o regalare un panettone più sostenibile, ci permette di portare in tavola non solo il gusto, ma anche una profonda consapevolezza del nostro impatto sul mondo che ci circonda.

Non buttare le scatole del panettone, anche questa è sostenibilità

Regalare un panettone a Natale è certo una buona idea, ma spesso ne riceviamo troppi. È importante allora considerare una seconda vita per le scatole che li contengono, trasformandole in qualcosa di utile o in giochi divertenti per i più giovani. Le tradizionali scatole cubiche dei panettoni possono essere riciclate in modi creativi, contribuendo al rispetto dell’ambiente e offrendo spunti per attività interessanti. Un’idea per concludere le festività in allegria è trasformare la scatola in una pignatta per l’Epifania. Riempita con cioccolata, caramelle e dolciumi, il contenitore diventa un oggetto utile e divertente per il 6 gennaio, coinvolgendo i più piccoli in un’operazione di distruzione festosa. Per chi ama decorare la casa, le scatole possono diventare suggestive lanterne intagliate. Basta disegnare figure semplici, come rombi o triangoli, ritagliare e inserire una torcia a batteria o una candela a LED per creare un’atmosfera magica.

La versatilità delle scatole si estende anche al confezionamento dei regali. La scatola del panettone, essendo un cubo di cartone, può contenere doni, risparmiando denaro e riducendo lo spreco di carta. Per chi ha bisogno di organizzare gli spazi in casa, le scatole possono diventare pratici contenitori, tagliati a diverse altezze per adattarsi ai cassetti più bassi. Il contenitore del panettone, rivestito con carta da pacchi all’esterno e con un tovagliolo all’interno, può trasformarsi in un barattolo per i popcorn, perfetto per le serate di film natalizi in famiglia. Per l’organizzazione casalinga, una sezione tagliata dalla scatola può diventare uno svuota-tasche, decorato a piacere per un tocco personale. Infine, per intrattenere i più giovani, la scatola del panettone può essere trasformata in un mini-canestro. Con la rimozione delle basi e l’aggiunta di un nastrino per appenderla, diventa un gioco divertente e coinvolgente per i bambini.