Contabilità per Cooperative: occorre la consulenza specializzata

Gestire la contabilità di una cooperativa richiede competenze specifiche, diverse quindi da quelle necessarie per la gestione di una società di capitali tradizionale. Le cooperative, infatti, sono realtà complesse, regolamentate da norme particolari, con una struttura patrimoniale e fiscale unica nel panorama imprenditoriale italiano. È per questo motivo che diventa fondamentale affidarsi a un commercialista esperto in cooperative, che conosca a fondo le peculiarità del settore e sia in grado di offrire un servizio professionale su misura. Lo Studio Mollichella, con sedi a Napoli e Bergamo e un’esperienza pluridecennale maturata sul territorio nazionale, rappresenta uno dei punti di riferimento nel panorama della consulenza contabile per cooperative. Lo Studio prende il nome dal fondatore, il Ragionier Dr. Nazareno Mollichella, ed è oggi seguito con la stessa passione e competenza dai suoi figli

Perché hai bisogno di una consulenza specializzata

La continuità familiare, unita a una costante crescita professionale, ha consentito allo Studio Mollichella di diventare un interlocutore autorevole per cooperative di ogni dimensione e settore. La specializzazione nella contabilità delle cooperative non è meramente un dettaglio: si tratta del core business dello Studio, che da lungo corso si dedica con attenzione, aggiornamento e metodo a questo ambito così specifico. Ma cosa rende così diversa la contabilità di una cooperativa rispetto a quella di una S.r.l. o di una S.p.A.?

Innanzitutto, la struttura del capitale. Nelle cooperative il capitale è variabile, cresce e si riduce in base all’ingresso o all’uscita dei soci. Questo comporta una modalità di contabilizzazione del patrimonio netto del tutto peculiare, che non può essere gestita con i criteri standard della contabilità ordinaria. Inoltre, le cooperative prevedono strumenti tipici, come i ristorni ai soci, ovvero una forma di distribuzione degli utili che segue logiche diverse dai classici dividendi delle società di capitali. Anche la destinazione degli utili stessi è regolata da vincoli specifici, in particolare l’obbligo di destinare una quota significativa degli stessi alla riserva indivisibile, un elemento che influenza la redazione del bilancio e la pianificazione fiscale. Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dagli obblighi mutualistici, che devono essere rispettati per mantenere lo status di cooperativa a mutualità prevalente. Si tratta di vincoli non solo statutari, ma anche operativi, che impongono una certa attenzione nella rendicontazione e nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa di settore. Lo Studio è in grado di accompagnare le cooperative in questo percorso, assicurando una gestione precisa e puntuale, nel rispetto delle regole e con la capacità di cogliere tutte le opportunità disponibili.

Esperienza e specializzazione

Proprio in quest’ambito, un valore aggiunto importante riguarda la capacità dello Studio di gestire e valorizzare i benefici fiscali previsti per le cooperative. Tra questi, spicca l’esenzione totale o parziale dall’IRES, prevista dall’articolo 11 della legge 601/1973, che può rappresentare un risparmio significativo per le cooperative che rispettano i requisiti. A questa agevolazione si aggiungono altre misure, come una riduzione dei contributi INPS per i soci lavoratori, in alcuni specifici settori. Tuttavia, per accedere a tali benefici è necessario conoscere la normativa in modo approfondito e applicarla correttamente, evitando errori che possono costare caro. Anche in questo lo Studio offre un supporto completo, aggiornato e attento, in grado di massimizzare i vantaggi fiscali senza mai perdere di vista il rispetto delle norme. Un altro punto di forza dello Studio è la sua capacità di adattarsi alle esigenze di cooperative operanti in settori diversi. Che si tratti di cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di servizi o del settore logistico e dei trasporti, l’approccio dello Studio è sempre lo stesso: personalizzato, orientato all’ascolto, basato su un’esperienza concreta maturata sul campo. La presenza fisica nelle città di Napoli e Bergamo garantisce un presidio strategico sia al Sud che al Nord Italia. Tuttavia, l’approccio dello Studio è nazionale, grazie a strumenti digitali che permettono una gestione efficiente anche da remoto. In questo modo, le cooperative possono contare su un partner affidabile ovunque si trovino, con la certezza di essere seguite con la stessa cura e professionalità, indipendentemente dalla distanza geografica.

Per chi cerca un partner professionale, competente e affidabile, lo Studio Mollichella è dunque la risposta giusta. Che si tratti di una cooperativa appena costituita o di una realtà storica che vuole migliorare la propria gestione contabile, affidarsi a chi da anni lavora in questo settore rappresenta un passo strategico per costruire il futuro su basi concrete e sostenibili.